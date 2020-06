Covid-19 : Face à un regain de l'épidémie, Apple referme plusieurs de ses boutiques

En raison des conditions actuelles du Covid-19 dans certaines des communautés que nous desservons, nous fermons temporairement les magasins. Nous prenons cette mesure avec une grande prudence, car nous suivons de près la situation et nous espérons que nos équipes et nos clients reviendront dès que la situation sera meilleure.

Apple s'apprête à fermer 11 de ses Apple Store aux États-Unis. Les boutiques concernées sont dans des zones où la propagation du Covid-19 s'est accélérée ! Les magasins concernés sont en Floride, en Caroline du Nord et du Sud, ainsi qu'en Arizona. Les autorités locales ont donné plusieurs consignes invitant les magasins à réduire le nombre de personnes à l'intérieur et a privilégier les ventes en ligne pour des retraits en boutiques (ce qui limite le temps de présence des clients). Le porte-parole d'Apple a échangé à ce sujet auprès de CNBC , il a expliqué :

La pandémie du Covid-19 est loin d'être terminée aux États-Unis, selon certains États le virus reprendrait même du terrain infectant toujours plus de personnes. Comme l'avait promis Apple, si les conditions deviennent trop difficiles, les Apple Store pourront être fermés. La firme l'a fait au niveau mondial et n'hésite pas à le refaire au cas par cas.

