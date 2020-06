The Academy : Le Professeur Layton rencontre Harry Potter sur iOS et Android

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Après quelques semaines de précommandes, voilà que The Academy: Untold Past débarque sur iOS, Android et Pc. Il s'agit du jeu du studio Pine Studio et édité par Snapbreak Games.



En s'inspirant des jeux comme Harry Potter ou Professor Layton, The Academy devrait en attirer plus d'un.



Voici la bande-annonce vidéo :

The Academy débarque sur mobiles avec plus de 200 casse-têtes

La célèbre Académie Arbor a toujours été un lieu où mystères et excellence vont de pair. Un peu comme Poudlard. Incarnez Sam, qui n'est pas un sorcier mais un étudiant de première année qui va bientôt découvrir que les vénérables couloirs de l’école renferment à la fois grandeur et craintes. Avec l’aide de quelques amis, il va falloir relever de nombreux défis comme des puzzles, des énigmes et autre bizarreries.



La réalisation est de très bonne facture et le gameplay alterne entre exploration 3D et mini-jeux. Le but est de lever le mystère qui entoure l'école mais aussi la ville de Arbor. Oui, l'histoire vous emmènera assez loin, vous verrez.

Vous l'aurez compris, on parle d'un parfait mélange entre Harry Potter et le Professor Layton, dans un jeu comportant plus de 200 casse-têtes.



The Academy: Untold Past est disponible gratuitement sur App Store et sur le Play Store, mais nécessite de passer à la caisse pour débloquer la totalité des chapitres. Pour débloquer l'aventure complète, il faudra débourser 10€ en achat intégré. De quoi se faire un avis sans risque...

Télécharger le jeu The Academy: Untold Past