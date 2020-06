Google Duplex peut appeler un magasin pour connaitre les stocks d'un produit

Il y a 3 heures

Julien Russo

Google avait surpris tout le monde en dévoilant Google Duplex. Véritable bond dans l'intelligence artificielle, l'assistant vocal de la firme de Mountain View est capable d'appeler un restaurant pour réserver une table ou encore d'appeler un coiffeur pour connaitre les horaires d'ouvertures. Une fois l'appel terminé, l'utilisateur reçoit un rapport de Google Assistant.

Google fait encore mieux

L'avance de Google dans l'intelligence artificielle est impressionnante. Si Apple est loin derrière et Amazon plutôt bien placé, la firme de Mountain View veut aller encore plus loin en perfectionnant son Google Duplex.

Ce service permet aux utilisateurs de ne plus appeler un commerçant, restaurant ou salon de coiffure afin de poser une question.

Désormais c'est Google Assistant qui s'occupe de tout ! En effet, l'assistant vocal appelle et demande lui-même les informations.

Avec la pandémie que nous vivons, il arrive (toujours) que certains magasins soient en rupture de stock de gel hydroalcoolique ou encore du (fameux) papier toilette.

Google a justement adapté Duplex à cette nouvelle tendance. Désormais, l'assistant vocal est capable d'appeler un supermarché afin de savoir s'il y a toujours le produit souhaité en rayon.

Un représentant de Google a d'ailleurs affirmé que cette nouveauté avait été ajoutée à l'incroyable Google Duplex :

Pour aider les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées sur le moment de quitter la maison pendant la période de distanciation sociale, nous expérimentons des moyens de mettre en évidence la disponibilité des produits critiques

Il est aussi révélé que Google s'est servi de Duplex pour recueillir les informations de millions de magasins afin de savoir s'ils étaient ouverts ou fermés pendant la période de confinement.

Toutes les données récoltées ont permis de mettre à jour ce que voyaient quotidiennement les millions d'internautes en allant sur Google.

Pour l'instant, Google exploite Duplex uniquement aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande. Le seul pays non anglophone qui possède Duplex c'est l'Espagne. Pour la première fois, une prise en charge d'une autre langue que l'anglais a eu lieu.



Source