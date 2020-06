Astuce iOS 14 : comment cacher une page d'applications

Nouvelle astuce pour iOS 14 avec une fonctionnalité intéressante pour cacher des pages d'icônes sur l'écran d'accueil. Sortie cette nuit, la dernière version majeure contient plus de 200 nouveautés avec parfois des détails qui font la différence.



L'astuce concerner à la fois iOS 14 et iPadOS 14 et va permettre de nettoyer un peu votre iPhone ou votre iPad. Si vous êtes du genre à avoir 10 pages pleines à craquer mais que vous ne vous servez pas des trois quarts des apps présentes, pourquoi ne pas cacher certaines pages. Une bonne idée, surtout quand on s'habitue à passer par la recherche pour lancer une appli ou même par App Library à droite de vos pages.

Encore une astuce pour iOS 14 pour nettoyer son iPhone

Avant iOS 14, la seule solution pour réduire le nombre de pages d'apps était de supprimer ces dernières. Dorénavant, vous pouvez carrément cacher des pages entières.



Cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 14 fait gagner du temps à ses utilisateurs en nettoyant l'écran d'accueil, améliorant ainsi la navigation. Cette petite astuce facilite également l'accès à l'App Library qui liste toutes les apps installées par dossier intelligent et par ordre alphabétique. Elle se trouve tout à droite de vos pages.



Pour cacher une ou plusieurs pages d'applications, il suffit de :

Passer en mode édition (appui long sur un widget ou une icône)

Appuyer sur le sélecteur de page qui affiche un fond gris pendant l'édition

Décocher les pages que vous ne voulez plus voir pour le moment

Bien évidemment, vous pourrez changer d'avis et refaire la manipulation pour afficher de nouveau ces pages.



Voici un aperçu de cette nouvelle astuce pour iOS 14 et iPadOS 14 :

Vous aviez remarqué cette nouvelle astuce ? Quel est votre avis sur cette première bêta d'iOS 14 ?



