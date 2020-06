Astuce iOS 14 : un tap au dos de l'iPhone pour réaliser une action

Il y a 3 heures

Alban Martin

Nouvelle astuce pour iOS 14 avec une fonction d'accessibilité très pratique. Sortie cette nuit, la dernière version majeure contient plus de 200 nouveautés. Parmi elles, des petits plus, des détails qui font la différence.



L'astuce concerne ici un paramètre d'accessibilité qui permet d'ajouter un nouveau type de geste sur iPhone : le tapotement au dos du smartphone. Oui, vous avez bien lu !

Une nouvelle astuce pour iOS 14

Dans iOS en général, il y a quatre types d'action : le tapotement, le double tapotement, l'appui long et les balayages. Avec iOS 14, Apple propose une nouvelle forme avec le double ou triple tapotement sur le dos du téléphone.



Cette nouvelle fonctionnalité propre à iOS 14 offre en effet de nouvelles possibilités à l’utilisateur qui peut définir une action à déclencher après 2 ou 3 taps sur l'appareil.



C'est très pratique et facile d'accès, d'autant plus que les options sont déjà nombreuses. En effet, il est déjà possible de choisir parmi :

Actions : Ne rien faire Accès facile Retour à l'accueil Augmenter le son Baisser le son Capture d'écran (génial !) Centre de contrôle Centre de notifications Couper le son Raccourci Accessibilité (défini ailleurs) Secouer l'appareil Multitâche Siri Spotlight Verrouiller l'écran

Accessibilité : Assistive TOuch Inversion classique Inversion intelligente Lire le contenu de l'écran Loupe VoiceOver Zoom

Gestes : Défiler vers le haut Défiler vers le bas (pratique pour lire)

Raccourcis : La liste de vos raccourcis dans l'app éponyme (pratique !)





Au total, on retrouve 14 actions générales, 7 actions liées à l’accessibilité, 2 actions de défilement et tous les raccourcis créé dans Raccourcis.



Une excellente idée qui permet de donner une nouvelle dimension à l'iPhone, notamment quand on l'utilise à une main. Par contre, avec une coque, il faut tapoter assez vigoureusement pour que l'action se réalise.



Pour activer cette astuce, rendez-vous dans :

Réglages > Accessibilité > Toucher > Toucher pour revenir en arrière



Vous aviez trouvé cette petite astuce ? Quel est votre avis sur cette première bêta d'iOS 14 ? Pour le moment, nous n'avons pas relevé de bug majeur ou de crash.



En attendant nos autres découvertes sur iOS 14 et iPadOS 14, retrouvez les nouveautés principales ainsi que la liste exhaustive des 200 nouveautés.