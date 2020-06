Comment installer iOS 14 ou iPadOS 14 bêta

Il y a 4 heures

Alban Martin

Depuis quelques heures, on peut mettre la main sur iOS 14 et iPadOS 14 (et aussi macOS 11, watchOS 7 et tvOS 14) mais ce privilège est pour le moment réservé uniquement aux développeurs.



En effet, il faut passer par le portail développeur d'Apple pour procéder à l'installation d'iOS 14, ou d'iPadOS 14. Soit vous téléchargez le profil directement sur l’iPhone ou l’iPad, soit le bon vieux fichier IPSW. Il faudra alors télécharger plus de 4 Go sur son ordinateur et utiliser iTunes ou MacOS Catalina et son Finder.



Mais nous vous proposons d'installer iOS 14 même sans compte développeur. Idem pour iPadOS 14.

Comment télécharger iOS 14 bêta / iPadOS 14 bêta depuis son Mac

Pour installer iOS 14 en bêta sur iPhone, iPod ou iPadOS 14 bêta sur iPad, il faut :

Faire une sauvegarde de son iPhone / iPad via iTunes ou iCloud (optionnel mais fortement conseillé)

Etre conscient qu'il s'agit d'une version non finalisée (avec des bugs potentiellement gênants)

Vérifier que son iPhone, iPod ou iPad est bien compatible iOS 14

Télécharger le firmware qui correspond à votre appareil sur le Dev Center (attention, plus de 4 go)

Installer Xcode 12 bêta et lancer l’app une fois pour initier le processus (OU Installer macOS Catalina et passer par le Finder)

et lancer l’app une fois pour initier le processus (OU et passer par le Finder) Installer le firmware via iTunes en appuyant sur la touche Option avant de cliquer sur Mettre à jour ou Restaurer selon votre besoin.

Comment installer directement la dernière bêta d'iOS 14 / iPadOS 14 (même sans compte développeur)