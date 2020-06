iOS 14 : Vous recevrez une notification quand votre Apple Watch est complètement chargée

Nous sommes à plus de 24 heures des annonces d'iOS 14 et on continue à apprendre des détails sur la future version réservée à l'iPhone et l'iPod Touch. L'information nous vient de MacRumors qui a remarqué une notification fort pratique pour les utilisateurs qui ont un iPhone sur iOS 14 et une Apple Watch sur watchOS 7.

Recevez une notification quand la batterie de votre Apple Watch atteint 100%

Ça nous est tous déjà arrivé d'oublier de mettre à recharger son Apple Watch le soir. Du coup, (si on y pense) on la met rapidement sur son chargeur le matin avant de partir au travail.

L'Apple Watch a la particularité de se recharger assez rapidement comparé à certaines montres connectées. Sur son site internet, la firme californienne informe que l'Apple Watch Series 5 est capable de réaliser de 0 à 100% en maximum 2,5 heures. Ce test a été réalisé via le chargeur d'origine.



Cependant, comment savez-vous que votre Apple Watch a fini de charger, si celle-ci est posée dans un coin ?

Jusqu'ici, Apple propose un widget quand vous swippez votre première page d'applications iOS vers la droite. Avec iOS 14, Apple a voulu aller encore plus loin en vous avertissant via une notification que votre Apple Watch est chargée à 100%.

Dans le même type de notification, Apple propose également avec son nouvel OS, une notification d'alerte quand vos AirPods sont épuisés.

Dès que les écouteurs sans fil atteindront les 10% de batterie, vous verrez ceci sur votre iPhone :

Ces fonctionnalités n'ont qu'un seul but, vous facilitez la vie !

Au quotidien, vouloir écouter de la musique dans les transports en commun et se rendre compte qu'au final on n'a pas chargé la boite des AirPods et que du coup celle-ci n'a pas pu charger les écouteurs, c'est frustrant et on regretterait presque les EarPods.

Avec ces petits rappels pour l'Apple Watch et les AirPods, Apple apporte dans iOS 14 une aide aux utilisateurs qui ne pensent jamais à recharger leurs accessoires.