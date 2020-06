Apple Arcade : Certaines personnes reçoivent un mail pour profiter d'un mois gratuit supplémentaire

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

Apple vient de commencer une campagne de mail afin de récupérer les abonnés qui ont résilié leur abonnement Apple Arcade. Une multitude de clients ont testé le service pendant un mois puis ont arrêté l'abonnement qui est sans engagement. Pour leur donner envie de découvrir les nouveaux jeux et ne pas payer les 4,99€/mois, plusieurs américains ont reçu un mail d'Apple avec un lien pour profiter d'un mois offert. Une technique déjà utilisée dans le passé pour Apple Music.

Et si vous donniez une seconde chance à Apple Arcade ?

Depuis la sortie d'Apple Arcade, il y a eu de nombreux nouveaux titres. Chaque mois, la firme de Cupertino ajoute différentes thématiques de jeux pour toucher le maximum de personnes.

On retrouve des jeux d'aventures, de voitures, de stratégie, de sports... Il y en a pour tous les goûts !

Apple reste convaincu que son service Apple Arcade est l'un des meilleurs sur le marché (et on ne peut pas dire qu'elle a tort). Malheureusement, comme avec Apple Music, de nombreuses personnes ont profité de la période d'essai au lancement du service, puis ont stoppé l'abonnement avant le premier cycle de facturation. Une attitude qui a certainement déçu la pomme, mais c'est le risque quand on fait du sans engagement...



Une chose est sûre c'est que l'offre n'est plus du tout la même qu'au début. Il y a aujourd'hui une diversité de jeux bien plus importants et Apple sait que votre opinion envers Apple Arcade pourrait changer.

Plusieurs utilisateurs américains ont réceptionné un mail provenant d'Apple. Le voici...

Apple propose d'offrir encore un mois d'abonnement aux personnes qui ont arrêté leur période d'essai.

Plusieurs utilisateurs américains ont réceptionné ce mail aujourd'hui et l'ont partagé sur les réseaux sociaux. La firme de Cupertino se serait lancé dans une campagne de récupération des clients afin d'augmenter le nombre d'abonnés à Apple Arcade.

Cela ferait-il suite à une chute ? Difficile à dire quand on sait que l'entreprise reste muette à propos des chiffres de fréquentations de ses services. On a déjà bien du mal à connaître l'évolution du nombre d'abonnés d'Apple Music, alors Apple Arcade n'en parlons même pas...

Un code promo pour le mois offert

D'après les premiers retours des utilisateurs, Apple envoie un code promo à insérer dans l'App Store pour toutes les personnes qui cliquent sur le bouton "Get Started".

Bien sûr, ce mois offert est limité à une fois par compte Apple.



Pour l'instant cet "acte de générosité" n'est disponible qu'aux États-Unis. On ne sait pas si cette opération va prochainement arriver en France. Cependant, il est fort possible que cela arrive dans votre boite mail d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines !

Il est vrai (pour être utilisateur régulier d'Apple Arcade) que le service a énormément changé entre le lancement et aujourd'hui. Il est clairement impossible d'avoir le même avis !



En attendant, si vous n'avez toujours pas testé Apple Arcade, vous pouvez profiter d'un mois offert. Il vous suffit de vous rendre sur l'App Store de votre iPhone, iPad, Apple TV ou Mac et d'appuyer sur la catégorie "Arcade".

Au-delà de la période d'essai, un renouvellement automatique de 4,99€ aura lieu tous les mois.



Source