Death Come True est disponible sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Death Come True est enfin arrivé pour les amateurs de films interactifs ! Après des mois de teasing puis des précommandes, le FMV est arrivé sur App Store et sur Play Store, en plus des consoles comme la Switch.



Death Come True débarque sur mobiles et consoles

Death Come True est signé du studio Too Kyo Games et imaginé par le maitre Kazutaka Kodaka, le créateur de Danganronpa. Il s'agit d'un jeu de science-fiction de type FMV - full motion video ou jeu cinématique interactif - qui avait été révélé l'année dernière. Aujourd'hui, il est possible de mettre la main sur les 3 Go de Death Come True sur l'App Store et sur Google Play pour Android.



Affiché à 17,99€, Death Come True n'est clairement pas donné mais est un jeu à gros budget. Qui plus est, il est traduit en français, en plus de l'anglais, du japonais et du chinois, de quoi suivre un scénario très travaillé bien aidé par un casting de qualité.



Outre les vrais acteurs, le jeu de Too Kyo Games propose plusieurs fins après une enquête à rebondissement qu'il vous faut mener tambour battant afin de découvrir la vérité qui se cache derrière Makoto Karaki, un amnésique pouvant remonter le temps. Ce dernier est la cible de la presse et est recherché par la police.



Ce thriller écrit par Kazutaka Kodaka vous entrainera dans un scénario bien ficelé où vos décisions influeront bien évidemment sur le déroulement de l'histoire. Si les commandes sont simplifiées au maximum pour examiner les lieux autour de vous, il faudra se creuser les méninges pour arriver à la bonne conclusion. Un titre comparable à Her Story qui avait cartonné en 2015.



Voici le synopsis pour vous mettre dans l'ambiance de Death Come True :

Un homme, couché sur un lit, dans une chambre d’hôtel.



Réveillé par la sonnerie stridente du téléphone à côté de lui,



il décroche et entend le message du réceptionniste.



« N’hésitez pas à venir me trouver si vous avez le moindre problème. »



Il ne sait pas pourquoi il se trouve dans cet hôtel.



Il ne sait même plus qui il est. Il ne se rappelle plus rien.



Alors qu’il inspecte les lieux, il découvre une femme évanouie et ligotée.



Les informations à la télévision lui révèlent qu’il est recherché par la police pour des meurtres en série.



C’est à ce moment que quelqu’un frappe à sa porte.

PS : À chaque nouvelle mort vécue par le personnage principal, vous recevez une « médaille Death ». Ces médailles débloqueront l’accès à des vidéos bonus « Death Tube » au bout d’un certain nombre. Sympa.

