Google Photos : Nouvelle interface et des souvenirs mis en avant pour iOS

Il y a 35 min (Màj il y a 35 min)

Julien Russo

Google Photos est devenu depuis 2015 la référence des applications de partages et de stockage des vidéos et photos. L'application propose aujourd'hui sur son application iPhone, une toute nouvelle interface, plus pratique, plus belle et plus moderne ! Les utilisateurs iOS peuvent télécharger la version 5.0 dès maintenant.

Petit rafraichissement de Google Photos

Plusieurs points ont été améliorés sur la nouvelle version de Google Photos. À commencer par l'interface de l'application qui a été retravaillé pour apporter aux utilisateurs une meilleure navigation grâce notamment à des menus simplifiés. On retrouve désormais trois onglets au lieu de quatre, cependant ce n'est pas pour autant que l'application est moins complète.

La firme de Mountain View a aussi travaillé à la mise en avant de vos anciennes photos, vous retrouverez plus facilement des photos ou vidéos mis dans votre stockage il y a plusieurs années.

Google ajoute également la "vue de carte", il est désormais possible de voir instantanément vos photos par rapport à la position.

Il deviendra facile de voir tous vos clichés pris depuis l'endroit où vous avez été en vacances !

À l'occasion du lancement de la nouvelle version de Google Photos, David Lieb le chef de produit pour Google Photos a déclaré :

Beaucoup de gens aiment vraiment le produit, et la raison pour laquelle ils l'aiment est un peu différente de celle pour laquelle nous l'avons initialement conçu. Ce qu'ils aiment vraiment, c'est cette idée de nostalgie, de souvenir et de retour sur vos photos. C'est pourquoi nous avons décidé de nous appuyer sur cette idée dans le cadre de cette refonte. Nous pensons qu'à long terme, c'est la valeur unique et durable de Google Photos

Une catégorie "Souvenirs" a été ajoutée, contrairement aux autres applications d'hébergements de photos, Google vous proposera de voir vos photos et vidéos des plus anciennes au plus récentes.



