Le jailbreak iOS 14 se montre avec Cydia

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

7

Alors qu'Apple a dévoilé iOS 14 lundi soir, les développeurs de l'outil de jailbreak Checkra1n nous dévoilent déjà des captures d'écran montrant un iPhone jailbreaké sous iOS 14 bêta 1. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent passer à la toute dernière version majeure sans perdre les possibilités du jailbreak.

Déjà un iOS 14 jailbreaké

Dévoilés à la WWDC 2020, iOS 14 et iPadOS 14 sont donc déjà passés entre les mains du co-développeur de l'équipe Checkra1n, Dany Lisiansky. Ce dernier a teasé les progrès effectués avec une capture d'écran du jailbreak Checkra1n fonctionnant sur un iPhone sous iOS 14. Oui, ça n'a pas trainé et c'est facilement vérifiable puisque la capture a été prise dans l'App Library, la toute nouvelle bibliothèque d'apps qui range nos icônes de manière intelligente.



En revanche, il a admis qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir avant que checkra1n puisse être considéré comme compatible avec iOS 14, mais les choses semblent progresser très rapidement grâce au talent de l'équipe checkra1n et à la faille matérielle checkm8 qui restera à vie sur les iPhone X et inférieurs.



Dans la foulé, un autre co-développeur de l'équipe checkra1n, Sam Bingner, a dévoilé une capture d'écran du gestionnaire de paquets Cydia fonctionnant sur un iPhone X sous iOS 14. Sam a commenté ainsi : "Un peu plus de progrès".



Voilà de bonnes nouvelles pour les amateurs de jailbreak en mal de personnalisation, surtout que Cydia semble déjà fonctionnel. Pour mémoire, Cydia est le plus ancien gestionnaire de paquets et le plus utilisés pour installer des tweaks et des thèmes, même si ces concurrents sont de plus en plus nombreux comme Installer, Sileo et Zebra.



Quant à une date de sortie du jailbreak iOS 14, il faudra suivre attentivement les avancées de l'équipe checkra1n sans oublier de regarder du côté de unc0ver qui ne va certainement pas en rester là.