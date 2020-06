Crying Suns : le nouveau jeu de Alt Shift est disponible

Corentin Ruffin

En 2018, les développeurs du studio Alt Shift annonçaient travailler sur un nouveau jeu à destination de nos iPad. Portant le nom de Crying Suns, celui-ci voulait proposer un jeu rogue-lite tactique et spatial dans lequel on incarne un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie.



La belle nouvelle, c'est qu'après une arrivée sur Steam, les créateurs ont décidé de revoir leur stratégie pour proposer le jeu sur iOS et Android.



Depuis quelques heures, il est possible de le retrouver sur l'App Store, pour notre plus grand plaisir !

Crying Suns : le rogue-lite embarque pour l'espace

Dans cette expérience narrative inspirée par Dune et Fondation, chaque run réussi vous permettra de découvrir la vérité derrière la mystérieuse chute de l'Empire.

Si vous connaissez le jeu Dune, il faut savoir que ce Crying Suns s'en inspire largement. Avec 6 chapitres promettant une histoire profonde et dramatique, ainsi que des combats tactiques dans un univers généré procéduralement, le jeu a une durée de vie conséquente et un concept prometteur !

Télécharger Crying Suns à 9,99 €