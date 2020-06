Final Fantasy Crystal Chronicles RE sera en partie gratuit

La remasterisation du jeu Final Fantasy Crystal Chronicles, a beau avoir été annoncée pour le 27 août prochain, il n'en reste pas moins que nous ne connaissions toujours pas son prix. Pour mémoire, il s'agit d'une version améliorée de l'opus lancé en 2003 sur Nintendo Gamecube. Un peu comme ce qu'a proposé Square Enix avec FF7 Remake sur consoles récemment.



Justement, ceux qui était initialement prévu pour janvier 2020 sortira sur PS4 et Nintendo Switch, en plus des mobiles.



Regardez le trailer vidéo qui dévoile les nouveautés de ce remake :

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sera gratuit au départ

Cette remasterisation va permettre plusieurs choses. Premièrement, un nouveau moteur graphique, bien plus convaincant qui accompagne une bande-son totalement revue et un nouveau boss de fin. Ensuite, un mode multijoueur et surtout cross-plateform qui autorise les parties entre joueurs mobiles, PS4 et Switch mais aussi la possibilité de jouer sur un support puis un autre. Enfin, la partie monétisation est différente avec un modèle free-to-play qui offrira les trois premiers donjons du RPG, ainsi qu'un mode multi en ligne jusqu'à 4 joueurs. Ce dernier ouvrira les portes des 13 donjons, sans restrictions. Sympa, d'autant toutes les voix seront traduites en anglais.



Si vous n'avez jamais joué à FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES, Remastered Edition est un RPG orienté action qui suit un groupe de jeunes gens connus sous le nom de caravanes de cristal dans une aventure épique à la recherche de myrrhe, un liquide rare et précieux nécessaire au nettoyage et à l'entretien du cristal qui protège leur monde d'un gaz mortel, le miasme.



Pour y parvenir, il faudra faire appel à la magie et à toute votre équipe, comme dans tout bon FF. Et même si vous avez déjà joué au premier opus, la Remastered Edition réservera son lot de surprises !



Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sortira donc le 27 août pour PS4, Nintendo Switch, iOS et Android. Sur iOS et Android, le jeu sera disponible gratuitement et cette version gratuite inclura le même contenu que la toute nouvelle édition de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite sur consoles.