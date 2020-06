Apple Design Awards : huit développeurs à l'honneur

Comme chaque année, Apple met des développeurs et des studios à l'honneur au travers de ses Apple Design Awards, récompensant notamment la réflexion et la créativité.



"Chaque année, les développeurs d'applications et de jeux font preuve d'un savoir-faire exceptionnel et nous honorons les meilleurs".

La liste des huit développeurs

Darkroom (App, iPhone / iPad, v4.7.3, 57 Mo, iOS 11.0, Bergen Co.) Darkroom est un éditeur photo et vidéo facile à utiliser par les photographes occasionnels mais suffisamment puissant pour les pros et incroyablement rapide. Disponible sur iPad et iPhone avec une intégration en profondeur de toutes les dernières fonctionnalités iOS et iPadOS, Darkroom établit la norme pour les outils de édition mobile haut de gamme. Télécharger l'app gratuite Darkroom





Shapr CAO (App, iPad, v3.44, 588 Mo, iOS 12.0, Shapr3D Zrt) Shapr3D est la seule application de CAO vraiment mobile. Elle permet de créer rapidement et avec précision des modèles 3D. En nous appuyant sur le moteur de modélisation géométrique Solidworks, nous vous offrons la puissance de la CAO mécanique et la facilité d'utilisation de SketchUp directement sur votre iPad. La conception paramétrique devient facile. Idéale pour ingénieurs, concepteurs industriels, créateurs de bijoux, amateurs de créations 3D et architectes. Quel que soit votre niveau d'expérience, vous verrez que Shapr3D est facile à apprendre et à adapter ! Télécharger l'app gratuite Shapr CAO

Jeux gratuits iOS :

Sayonara Wild Hearts (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 0 Mo, iOS 13.0, Annapurna Interactive) Sayonara Wild Hearts est un jeu d'arcade onirique où se mêlent motos, skates, battles de danse, lasers, épées et cœurs brisés à 300 km/h.



Le cœur brisé d'une jeune femme met en péril l'équilibre de l'univers. Un papillon de diamant lui apparaît en rêve et la guide sur une autoroute céleste, où l'attend son double : une bikeuse masquée nommée The Fool.



Foncez sur une bande-son pop spécialement composée, relevez des défis et restaurez l'harmonie de l'univers, cachée dans le cœur de Little Death et de ses sbires : Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers et Hermit 64. Télécharger le jeu Sayonara Wild Hearts





Sky: Children of the Light (Jeu, Jeux de rôle / Réseaux sociaux, iPhone / iPad, v0.9.7, 917 Mo, iOS 9.0, thatgamecompany) Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n'attend que d'être exploré par vous et vos proches.



Dans Sky, nous arrivons sous la forme des Enfants de la Lumière, répandant l'espoir à travers ce royaume désolé pour renvoyer les étoiles tombées vers leurs constellations. Télécharger le jeu gratuit Sky: Children of the Light





Where Cards Fall (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.1, 0 Mo, iOS 13.0, Snowman) Where Cards Fall est une tranche de vie dans laquelle vous construisez des châteaux de cartes pour ramener des souvenirs d'enfance à la vie. Créez des passages à travers des casse-têtes spatiaux oniriques pour naviguer à travers les insécurités et les émotions du collège et au-delà.



• 50 casse-têtes spatiaux stimulants qui font travailler votre imagination et vos capacités de réflexion stratégique

• Une histoire initiatique captivante racontée sans dialogues

• Un style unique inspiré par les courants artistiques contemporains

• Des commandes tactiles et accessibles conçues spécialement pour chaque appareil

• Une bande-son originale et immersive. Casque recommandé!... Télécharger le jeu Where Cards Fall





Promotions iOS :

Looom (App, iPad, v1.2, 60 Mo, iOS 9.0, Eran Hilleli) S'inspirant des outils de création musicale, utiliser Looom ressemble plus à jouer d'un instrument qu'à utiliser un logiciel - explorer les lignes, les formes et les couleurs à travers le temps et le rythme en boucle. Looom consiste à créer de l'animation avec le sourire. Il a été conçu pour les professionnels et les débutants de tout âge et est déjà utilisé par certains animateurs indépendants influents.



Un environnement agréable pour apprendre, expérimenter, pratiquer et créer des animations dessinées. Télécharger Looom à 10,99 €

StaffPad (App, iPad, v1.2.1, 1,1 Go, iOS 12.4) passe de 49,99 € à 99,99 €. L'application StaffPad est devenu célèbre pour avoir fait une apparition remarquée dans la publicité pour la Microsoft Surface, avec un utilisateur qui annote une partition musicale.



La belle nouvelle, c'est que depuis cette année, cette dernière a été adaptée à nos iPad, pour permettre l'arrive d'une première version sur l'App Store. Un vrai bon plan pour les musiciens, qui peuvent ainsi retrouver toutes leurs partitions, en créer d'autres et même scanner des notes manuscrites pour les retranscrire.



L'argument de poids, c'est la reconnaissance d'écriture qui d'après les premiers tests, surpasse les équivalences du genre. Un petit plus non négligeable, c'est que vos partitions peuvent être jouées grâce à une bibliothèque d'instruments.

Télécharger StaffPad à 99,99 €