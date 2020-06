Apple News : le New-York Times se retire !

Medhi Naitmazi

Le New York Times vient-il de plomber Apple News, le service de lecture agrégé qui a du mal à décoller ? L'un des plus grands journaux américains vient de retirer ses articles car Apple News n'est pas compatible avec ses objectifs d'établir une relation directe avec les lecteurs payants.

Coup dur pour Apple News

Le New York Times a annoncé ce lundi qu'il arrêtait son partenariat avec Apple News. Dans son article, le journal va droit au but en commençant par expliquer que les agences de presse luttent pour concurrencer les grandes entreprises technologiques afin d'attirer l'attention des lecteurs et des revenus.

À partir de lundi, les articles du Times n'apparaissent plus aux côtés des articles d'autres publications dans le flux Apple News disponible sur les appareils Apple.



Le NY Times est l'une des premières organisations médiatiques à se retirer d'Apple News. Le Times a fait ses comptes et estime qu'Apple n'offre que peu de relations directes avec les lecteurs et peu de contrôle au global. Le but de l'opération est donc de conduire les lecteurs directement vers son propre site Web et application mobile afin qu'ils puissent «financer un journalisme de qualité».



Un porte-parole d'Apple a déclaré que le Times «ne proposait à Apple News que quelques articles par jour» et que la société continuerait de fournir aux lecteurs des informations fiables de milliers d'éditeurs. «Nous nous engageons également à soutenir un journalisme de qualité grâce à des modèles commerciaux éprouvés de publicité, d'abonnement et de commerce».



Le secteur de l'actualité entretient des relations compliquées avec la Silicon Valley depuis des décennies. Des entreprises comme Google et Facebook ont ​​décimé les ventes de publicité dans les journaux et désintermédié les sites d'actualités en positionnant leurs propres plateformes comme l'un des principaux moyens par lesquels les gens peuvent consommer des informations.

Apple se positionnait justement autrement quand, en 2015, elle lançait Apple News. La firme promettait de travailler avec les éditeurs pour les aider à créer un business viable.



Contrairement à d'autres sociétés de technologie, Apple n'a pas concurrencé les sites d'actualité et proposait un partage des gains via la publicité. La promotion agressive d'Apple d'Apple News sur les iPhone et iPad lui a permis de toucher environ 125 millions de lecteurs par mois, faisant de l'application l'une des sources d'information les plus lues au monde. Mais la publicité dans l'application a généré peu de revenus pour les organes de presse. La fameuse commission de 30% n'ayant certainement pas aidé.



L'année dernière, Apple a introduit une nouvelle façon pour les éditeurs de gagner de l'argent : Apple News+, un service d'abonnement à l'intérieur de son application d'actualités qui offre un accès à des centaines de publications, habituellement payantes, pour 9,99€ par mois. A ce petit jeu, Apple a pris la moitié explique le NY Times.



Malgré cela, des éditeurs de renom comme le Wall Street Journal, le Los Angeles Times et Condé Nast, qui publie The New Yorker, Vanity Fair et Wired, ont sauté le pas. Quelques mois plus tard, ils s'estimaient déçus du retour sur investissement. De son côté, le Times a réduit la voilure avec Apple News+ fin 2019, et Mark Thompson, directeur général du Times, avait alors mis en garde d’autres organisations de presse contre les risques d’un partenariat avec Apple.



Le Covid ayant encore fragilisé les résultats de l'entreprise, le journal a donc décidé de quitter Apple News, comme ce qu'elle fit en 2017 avec les articles instantanés de Facebook. Depuis, le réseau social a réussi à reconquérir le Times en payant tout simplement ses articles.



Est-ce le début de la fin pour Apple News ? Quel est votre avis ?