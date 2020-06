Astuce iOS 14 / macOS 11 : voir les sites abusant des traqueurs

Il y a 2 heures

Alban Martin

2

Encore une nouvelle fonctionnalité discrète mais fort pratique dans iOS 14. Elle fait partie des annonces du keynote de lundi 22 juin et de notre liste des 200 nouveautés pour iPhone et iPad. Il s’agit d’un nouvel écran dans Safari qui permet de connaître le nombre de traqueurs utilisés sur les sites que vous visitez, ainsi que leur détail.



Une avancée qui va dans le sens de la sécurité et de la vie privée des utilisateurs et que l'on trouve dans Safari sur iOS, iPadOS et MacOS 11 Big Sur.

Les traqueurs traqués dans Safari sur iOS 14, iPadOS 14 et même MacOS 11

Depuis iOS 12, Safari bloque un certain nombre de traqueurs sur les sites que vous visitez, rendant compliqué le traçage inter sites qui est pratiqué par de nombreuses régies et autres SDK. Si iOS 13 avait renforcé cela, iOS 14 va plus loin en listant clairement le nombre d'outils de pistage par site ainsi que leurs détails. Vous allez être surpris de voir le nombre de sites internet ayant recours à plus de 20, 30 et même 40 traqueurs sur une seule page. Le but étant de vous identifier au maximum pour cibler la publicité sur ce site mais aussi plus tard pendant votre future navigation.



Pour accéder à cette nouveauté, il faut donc ouvrir Safari puis :

Taper sur le bouton à gauche de l'url en cours, le "aA"

Taper sur "Tracking Report"

Vous verrez alors la liste des sites consultés et classés du plus dangereux pour votre vie privée au plus inoffensif. C'est un bon moyen de comprendre pourquoi certains sites sont lents et surtout lesquels sont les plus voraces en données personnelles.



Apple explique que Safari évite que les traqueurs vous suivent à travers plusieurs sites pour les empêcher de dresser un profil pour les annonceurs publicitaires ainsi que de récupérer des informations permettant de vous identifier. Pour cela, la firme s'appuie d'ailleurs sur le moteur de recherche DuckDuckGo.



Voici une capture de ces nouveautés sur un iPhone 11 tournant sous iOS 14, mais que l'on peut aussi trouver sur macOS 11 :



Vous aviez trouvé cette petite astuce ? Vous êtes surpris de voir certains sites en haut de la liste ?



N'hésitez pas à partager votre avis sur cette première bêta d'iOS 14.