Brevet : Un logo Apple qui change de couleur en fonction de l'app

Il y a 2 heures

Julien Russo

1

Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de cette probable innovation à venir. Apple aurait pour ambition de proposer un iPhone avec le logo qui changerait de couleur à l'arrière. La firme de Cupertino a déposé un premier brevet à ce sujet l'année dernière et réitère cette année avec un brevet plus détaillé.

Un logo Apple qui s'allume sur iPhone ?

Apple a déjà proposé un logo avec de la lumière sur les anciennes générations de MacBook. Enlevée avec le temps, la firme pourrait proposer à nouveau cette petite touche de personnalisation sur les futurs modèles iPhone.

Si on en croit un brevet déposé il y a quatre jours, Apple chercherait à intégrer une '"décoration réglable" pour le logo pommé au dos de l'iPhone.



En effet, celui-ci se mettrait à changer de couleur en fonction de ce qu'il y a sur l'écran. Apple y intègrerait des capteurs qui seraient en contact direct avec l'OS qui ordonnerait le changement de couleur.

Autre détail important, les couleurs se modifieraient en fonction des notifications. Par exemple, quand vous recevrez une notification Twitter celui-ci passera bleu clair, une notification Twitch en violet, un SMS en vert... Le choix des couleurs pourrait être transmis aux développeurs et utilisateurs afin que chacun fasse le choix de ce qu'il préfère.

Bien sûr, cela n'est qu'à but décoratif. Cependant, le changement de couleur du logo permettra à ceux qui ont l'habitude de poser leur iPhone écran contre la table de voir rapidement (sans retourner leur iPhone) quelle notification ils viennent de recevoir !

Dans le brevet, Apple explique :

Lorsqu'un événement est détecté, tel qu'une communication entrante, un rappel de calendrier, une entrée de l'utilisateur, l'activation d'un composant électrique tel qu'une caméra, ou tout autre événement, le circuit de contrôle peut ajuster l'apparence de la décoration ajustable

Pour l'instant, les ingénieurs travaillent sur ce système depuis presque un an (si on regarde le rythme des dépôts dans le registre de l'USPTO).

Il est trop tôt pour dire si le projet verra le jour, puisqu'il est déjà arrivé dans le passé qu'Apple dépose plusieurs brevets à plusieurs années d'intervalle et qu'au final, 5 ans plus tard la nouveauté n'est toujours pas sortie. Apple ne fait que protéger ses idées.

Il ne fait aucun doute que dès que la firme de Cupertino proposera un logo avec des couleurs qui changeront, nous le saurons plusieurs mois avant le lancement de cet iPhone, puisque les accessoiristes auront comme indication d'éviter de cacher le logo derrière l'iPhone.