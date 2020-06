Plus de 50 applications iOS populaires surveillent votre presse-papiers

Il y a 2 heures (Màj il y a 50 min)

Julien Russo

1

Nous avons appris il y a quelques jours que l'application TikTok avait décidé d'arrêter d'observer le presse-papiers de ses utilisateurs. Posant un gros problème de confidentialité et dénoncé par la bêta d'iOS 14, les développeurs ont décidé de réagir après plusieurs années à observer ce que vous copiez sur votre iPhone. Un "besoin" qui n'en est pas un et qui est jugé par de nombreuses personnes comme un espionnage permanent.

53 applications surveillent votre presse-papiers

Vous croyiez que TikTok était la seule application iOS un peu trop curieuse ? Eh bien vous vous trompez complètement.

En réalité, il y aurait énormément d'applications qui abuseraient de la lecture de ce que vous copiez sur votre iPhone pour le coller après.

Information personnelle, mot de passe, numéro de téléphone... On a toujours tendance à copier quelque chose qu'on ne va plus se souvenir. Par contre, ce qu'on ne pense jamais, c'est qu'une application installée sur son iPhone va voir ce que vous avez copié.



D'après un chercheur en sécurité Tommy Mysk, il y aurait 53 applications de toutes thématiques qui useraient de cette technique. Le pire, c'est que les applications concernées n'ont aucune raison d'accéder à votre presse-papier, puisqu'on retrouve des jeux comme : PUBG Mobile, Fruit Ninja ou encore des médias américains comme Fox News et New York Times.

Les applications sociales sont également nombreuses à espionner ce que vous copiez. On retrouve Zoosk, Viber ou encore Weibo !

Depuis que Apple a intégré l'alerte dans iOS 14, les applications démasquées se font fréquemment relancer par les utilisateurs sur les réseaux sociaux avec des messages du type : "Pourquoi regardez-vous ce que je copie/colle sur mon iPhone, à quoi cela peut servir ?". À vrai dire, c'est exactement ce qu'espérait Apple pour faire changer les mentalités des développeurs...

Si TikTok a été la première application à annoncer se rétracter vis-à-vis de la lecture du presse-papier, d'autres applications commencent elles aussi à réagir de la même façon. On compte déjà Happier ou encore Hotel Tonight qui ont rejoint TikTok.

D'autres applications sont elles plus raisonnables et restent dans leur "cercle" d'activité, c'est le cas de Pixelmator qui ne lit votre presse-papier que si celui-ci contient une photo.



Progressivement au fil des nouvelles versions d'iOS, Apple donne les clés aux utilisateurs pour mieux avoir le contrôle sur leur vie privée. Dans le cas de l'espionnage du presse-papier on ne sait pas depuis combien de temps cela dure et ni à quoi cela peut servir, mais si Apple n'avait pas inclus l'alerte dans iOS 14, les applications citées ci-dessus auraient pu exploiter cette fonctionnalité encore longtemps...



Mais il y a aussi probablement un bug sur iOS 14 car l’alerte apparaît parfois en double ou sur des apps n’utilisant pas le presse-papiers.



Source