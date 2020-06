SwissCovid : Plus de 800 000 activations pour l'app Covid-19 en Suisse

En France cela aurait fait un vrai scandale , mais en Suisse on est plutôt resté surpris de cette situation. En effet, après les premières heures de lancement de SwissCovid sur l'App Store et le Google Play, les Suisses ont reçu un SMS avec le message suivant :

Avec 8,6 millions d'habitants en Suisse, le résultat est plutôt satisfaisant ! Il faut dire que SwissCovid n'a pas le droit à l'erreur, le Conseil fédéral s'est engagé à tout suspendre si les résultats de l'application sont décevants . En effet, une application comme celle-ci coûte cher puisque la maintenance et l'hébergement sont les deux points les plus onéreux.

Avec une telle progression – qui a certes ralenti selon le chiffre publié dimanche –, le nombre d’activations devrait rapidement dépasser le million. Précision: la Confédération parle bien d’activations, et pas seulement du nombre de fois où l’application n’a été que téléchargée. Berne n’a pas fixé officiellement d’objectif à atteindre en termes de nombre utilisateurs. Jeudi dernier, Sang-Il Kim, chef de la division transformation numérique à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), disait qu’il serait personnellement heureux si 20% des propriétaires de smartphone téléchargent cette application. Il existe environ 10 à 11 millions de raccordements mobiles en Suisse.

Les Suisses étaient nombreux à attendre l'application SwissCovid qui est là pour participer au ralentissement de la propagation du Covid-19 en Suisse. D'après Le Temps , il y aurait déjà plus de 806 000 activations , dès le 25 juin (date de la disponibilité de l'application) les téléchargements ont été nombreux sur iOS et Android . Il y a eu les premières heures environ 566 000 activations , pour ensuite arriver à 746 000 activations samedi dernier. Le média suisse explique :

