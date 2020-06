Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Madness : les tortues de retour en septembre

On imagine que le jeu sera un free-to-play, avec des personnages déverrouillables ayant leurs propres forces et faiblesses ainsi que certaines compétences. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness sortira en septembre !

Nous sommes ravis de révéler TMNT: Mutant Madness, en particulier aux fans de longue date. Notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour donner vie à ces personnages classiques, sachant que nos joueurs apprécieront le niveau de détail et le cœur que nous apportons au jeu

Les quatre tortues sont de retour ! Au travers de TMNT: Mutant Madness, les Tortues Ninja prennent la direction d'un RPG d'action dans lequel on construit une escouade de héros qui affronteront de célèbres méchants en se baladant dans les égouts de la ville.

"Quatre tortues d’enfer dans la ville"... Certainement l'un des génériques les plus célèbres des années 80-90 qu'est celui des Tortues Ninja, personnages provenant de comics ! Sauf si vous vivez sous terre, ce qui vous ferait un point commun avec eux, vous n'avez pas pu passer à côté des quatre compères fans de pizzas. La belle nouvelle, c'est qu'elles reviennent au travers d'un nouveau jeu mobile, qui sortira officiellement en septembre. Voici la bande-annonce :

