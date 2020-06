watchOS 7 : Le développement de la fonctionnalité lavage des mains ne date pas d'hier

Dans watchOS 7 on trouve une fonctionnalité bien pratique, c'est le "lavage des mains". Si la majorité des personnes savent se laver les mains (encore heureux), beaucoup ne le font pas assez longtemps. Dès la rentrée, l'Apple Watch va vous accompagner dans un lavage des mains de 20 secondes. Si cette nouveauté tombe à pic dans une période de pandémie, elle serait en réalité en développement depuis très longtemps...

watchOS va détecter automatiquement

Le lavage des mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Nos mains sont en contact permanent avec des objets du quotidien : l'iPhone, le stylo au travail, les poignées des portes… Nous cumulons sans le savoir des germes qui restent pendant 3 heures sur nos mains !

S'il est recommandé de se laver les mains plusieurs fois par jour, il est aussi conseillé de le faire sur une durée de 20 secondes minimum.

Pour vous aider à bien respecter ce temps, Apple a introduit avec watchOS 7 une fonctionnalité qui détectera automatiquement que vous êtes en train de vous laver les mains. La technologie se basera sur trois points déterminants :

L'accéléromètre de l'Apple Watch pour la détection des mouvements du poignet Le micro de l'Apple Watch qui détectera le bruit de l'eau dès que vous aurez ouvert le robinet Le micro confirmera après le lavage des mains grâce au bruit du savon qui a un son unique

On pourrait se dire, mais c'est génial, Apple est toujours au top en ce qui concerne le timing !

En réalité, pas vraiment... La firme de Cupertino a déjà eu cette idée il y a plusieurs années. Le développement avait commencé, mais était au ralenti pour que les développeurs se concentrent sur d'autres projets plus importants dans watchOS.

Avec l'arrivée du Covid-19 et sa propagation rapide dans le monde entier, Apple a passé la fonction de détection de lavage des mains en priorité. Les développeurs ont donc eu pour instruction d'accélérer au maximum sur ce projet pour que tout soit prêt dès la rentrée dans la nouvelle mise à jour logicielle de l'Apple Watch.

Kevin Lynch le vice-président de la technologie chez Apple a déclaré au média TechCrunch :

Contrairement à d'autres initiatives urgentes entreprises par la société une fois le virus frappé, la prochaine application de lavage des mains Apple Watch n'a pas été créée du jour au lendemain. Cette fonctionnalité est le résultat de «plusieurs années de travail.

Pour rappel, dès que vous aurez watchOS 7, il sera nécessaire d'activer manuellement le lavage des mains.

