Un nouveau concept de glassOS s'inspirant d'iOS 14

Il y a 40 min (Màj il y a 39 min)

Corentin Ruffin

De plus en plus de rumeurs font écho de l'arrivée prochaine d'Apple Glasses, casque de réalité augmentée signé Apple, qui devrait voir le jour au cours de l'année 2022.



Si on attend toujours des informations officielles autour du produit (ce qui devrait se produire en 2021), le futur objet semble inspiré certains.



Ainsi, le développeur et concepteur Jordan Singer a créé un concept de ce que pourrait être glassOS, en s'inspirant fortement d'iOS 14.

Jordan Singer donne vie à glassOS

L'année 2022 devrait voir l'arrivée du fameux "casque" de réalité augmentée de la Pomme, du nom d'Apple Glass. Pour être réellement efficace, on imagine qu'il sera accompagné de son propre système d'exploitation afin de faire tourner les différents services.



C'est ainsi que Jordan Singer a imaginé ce à quoi pourrait ressembler glassOS en s'inspirant du très récent iOS 14 qui, selon lui, rend les éléments "compacts et se concentrent sur la possibilité pour les utilisateurs d'obtenir rapidement des informations".



Ainsi, il a réussi à incorporer à sa façon les widgets de l'écran d'accueil, la nouvelle interface Siri et l'écran des appels entrants. Pour les notifications, le concept utilise des bannières inspirées de watchOS dans le coin supérieur droit du champ de vision.



Un concept très réussi à retrouver à cette adresse.