Premier benchmark pour l'iMac 2020 avec Core i9-10910 ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

1

Attendu à la WWDC du 22 juin, le tout nouvel iMac 2020 a préféré boudé la conférence développeurs. Alors que tout porte à croire qu'Apple devrait lancer un nouvel ordinateur de bureau prochainement, cette hypothèse se renforce encore un peu plus avec un premier benchmark publié sur la toile. On y voit un iMac 2020 avec un processeur Intel de 10e génération et une carte graphique dernier cri.



Nouvel iMac 2020 en approche ?

C'est encore une fois sur Geekbench que l'on trouve les traces d'un futur produit Apple. Il s'agit d'un iMac équipé d'un processeur et d'une carte graphique inédite pour la gamme.



Référencée "Apple Inc. Mac-CFF7D910A743CAAF AAPJ1851,1", la machine affiche une belle configuration avec un processeur Intel Core i9-10910 Comet Lake-S doté de 10 cœurs et 20 threads. Ce CPU affiche une fréquence de base de 3,6 GHz et 20 Mo de cache L3.



Côté carte graphique, c'est la AMD Radeon Pro 5300 qui trône dans le futur iMac 2020 avec 20 unités de calcul, une fréquence de 1,65 GHz et 4 Go de RAM. Pour information, la bêta obtient 32 366 points sur le test OpenCL, soit très loin du score des meilleures cartes comme la GeForce RTX 2080 Ti et ses 129 722 points.



Si le mot iMac n'est pas clairement indiqué, nul doute qu'il ne s'agit pas d'un ordinateur portable, ni d'un Mac Pro. Quand on sait que l'iMac actuel accuse le poids des années et que son dernier changement de design date de plus de 8 ans, on se dit que Tim Cook pourrait lancer un nouveau modèle très bientôt. D'après les rumeurs, le design serait inspiré de l'iPad Pro actuel...



Source