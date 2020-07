Apple Store en ligne : Les délais de livraison des iPad Pro ne sont plus maitrisés

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir

Apple semble avoir complètement perdu le contrôle sur les délais de livraison de la dernière génération d'iPad Pro. En effet, sur l'Apple Store en ligne, la majorité des configurations ne seront livrées qu'à partir de la fin du mois. Une situation inhabituelle et inquiétante qui en dit long sur la probable difficulté actuelle de fabrication.

Un problème dans les usines ?

Si vous souhaitez acquérir le dernier iPad Pro, vous devrez attendre la fin du mois de juillet pour recevoir votre commande.

En effet, une fidèle lectrice nous a fait remarquer par mail (merci Coralie) qu'en voulant acheter un iPad Pro 12,9 pouces avec une configuration de stockage à 128 Go, le site d'Apple lui annonçait un délai de livraison entre le 24 juillet et le 31 juillet.

Peut-être une banale coïncidence... Mais quand nous avons été voir par nous même sur le site d'Apple, ce délai semble toucher toutes les configurations !



On pourrait alors se dire, dirigeons-nous vers les revendeurs.

Chez Amazon, l'iPad Pro de 12,9 pouces est indisponible en version 128 et 256 Go. Les stocks sont très limités en 512 Go. Seul l'iPad Pro 1 To à un prix moins accessible est marqué comme en stock.

Chez la Fnac, la situation semble être légèrement meilleure que Amazon. Plusieurs configurations sont tout de même en rupture de stocke elles aussi !

Le seul revendeur qui s'en sort plutôt bien est Rue du Commerce qui indique que quasiment toutes les configurations sont en stock.

Que se passe-t-il ?

D'après les rumeurs, nous ne sommes pas proches d'une nouvelle génération d'iPad Pro. Il n'y a donc aucune raison que Apple réduise progressivement l'approvisionnement de son Apple Store en ligne et des revendeurs pour laisser place à de nouvelles tablettes.

Il se pourrait que la firme de Cupertino ait sous-estimé la demande. Il faut dire que celle-ci est très forte en partie grâce au télétravail qui pousse certaines entreprises comme particuliers à acheter des tablettes pour travailler à son domicile. Une difficulté de production dans les usines n'est pas à exclure également. Même si Apple préfère ne pas dire cela pour éviter d'inquiéter les investisseurs, on sait que la situation est loin d'être parfaite depuis le début de l'année. Les dernières rumeurs se sont voulues quand même rassurantes, mais elles parlaient essentiellement de la production de l'iPhone.



La difficulté actuelle sur les délais de livraison ne veut pas dire que la situation va durer sur le long terme. Si vous avez envie de passer commande aujourd'hui, il se peut que Apple vous informe au cours de la semaine prochaine que votre date estimée de livraison s'est raccourcie. Il arrive souvent que la firme annonce un délai et au final grâce à un gros réapprovisionnement de ses stocks, s'avance dans l'envoi des commandes.

La situation est à surveiller de près...