Le beau Felix The Reaper sortira le 15 juillet sur iOS

Encore un peu de patience avant de voir l'élégant Felix the Reaper porté du PC et de la Switch vers l'iPhone. Prévu initialement pour mars de cette année, le titre de réflexion morbide arrivera finalement le 15 juillet, soit dans moins de deux semaines.



Pour la version iOS, les améliorations incluent des niveaux retravaillés pour assurer une expérience de jeu encore meilleure. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Felix The Reaper : un drôle de jeu sur iPhone

Felix The Reaper est un beau jeu, éléfant et même surprenant avec une touche unique à la fois artistique et mécanique. En effet, le mécanisme de l'ombre est formidablement pensé pour offrir un gameplay très travaillé. Le reste, à savoir un personnage déjanté et macabre - la Faucheuse - qui danse sur des cases pour épater sa bien-aimée Betty, n'est que le clou du spectacle. Sans parler de la mise en scène, des décors variés et du scénario rempli d'anecdotes historiques qui rendent logique la progression.



Concernant les énigmes, elles sont évidemment de plus en plus difficiles mais toujours accessibles malgré une finesse qui nécessite parfois une bonne dose de réflexion. Mieux vaut éviter d'utiliser les indices sous peine de perdre une bonne partie de l'intérêt du jeu du studio Kong Orange. Vous l'aurez compris, au ministère de la Mort, le but est bien évidemment d'éliminer les gens de manière accidentel...





Pour information, les mouvements de danse de Felix ont été développés par des danseurs professionnels puis intégrés au jeu. C'est en grande partie ce qui fait le charme de ce titre original et savoureux.



Felix the Reaper sera lancé sur iOS le 15 juillet en tant que jeu premium au prix de 4,49€. Par contre, les développeurs n'ont pas pipé mot sur un éventuel portage pour Android. Il est bien sûr toujours disponible à l'achat sur Steam et le Nintendo eShop.