Facebook continue de partager les données d'utilisateurs inactifs

Nous avons résolu le problème le lendemain de notre découverte. Nous poursuivrons nos recherches et continuerons de privilégier la transparence en cas de mise à jour majeure.

Après la crise de Cambridge Analytica en 2018, Facebook souhaitait redorer son blason en se rattrapant sur ses erreurs, en montrant patte blanche et en mettant en place de nouvelles directives. Parmi elles, l'une consistait à empêcher les développeurs de recevoir des données d'utilisateurs inactifs (90 jours sans activité). Seulement, avec la connexion via Facebook, il semblerait que les développeurs ont toujours accès aux informations personnelles, malgré l'inactivité. La société n'a pas précisé la durée de cette violation de sécurité ni le nombre d'utilisateurs concernés, mais elle affirme que le problème a été résolu dès qu'il a été découvert.

Décidément, Facebook (v276.0, 434 Mo, iOS 10.0) continue d'être sous les lumières du projecteur, mais toujours pas pour de bonnes raisons. Alors que de nombreuses marques boycottent le réseau social dans leur stratégie publicitaire à cause des contenus haineux, voilà qu'on apprend que le site web continue de partager des données utilisateurs avec des développeurs tiers. Si on parle bien d'utilisateurs inactifs, les faits restent les mêmes : la confidentialité reste le principal problème de la plateforme.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.