Lasso : clap de fin pour le TikTok de Facebook

Elle n'aura pas eu une longue vie, et c'est compréhensible... L'application Lasso , créée par Facebook, n'était rien d'autre qu'un clone du réseau social TikTok, phénomène de ces derniers mois. Bien que les développeurs offraient la possibilité de partager ses créations dans les Story de Facebook, le succès n'a jamais été rencontré auprès des utilisateurs. Résultat, l'application va être supprimée de l'App Store dès le 10 juillet prochain.

Vous le savez certainement pas, mais Facebook a lancé une copie conforme de TikTok aux États-Unis en 2018. Baptisée Lasso (v92.0, 155 Mo, iOS 11.0), l'application reprenait exactement le même concept, sans réellement se démarquer, en proposant de créer des courtes vidéos et en offrant des outils de retouche. Hélas pour le géant du net, le succès n'a pas été au rendez-vous, contraignant les développeurs à prendre une solution radicale : celle de mettre fin à Lasso .

