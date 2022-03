Facebook a payé une entreprise pour dénigrer TikTok

Pendant de longues années, nous avons eu l'habitude de voir une domination spectaculaire des entreprises américaines dans les applications de divertissements et les réseaux sociaux. En 2016, la firme chinoise ByteDance a inversé la tendance en propulsant son app de vidéos courtes TikTok à des sommets, ce qui a forcément fait de l'ombre au groupe de Mark Zuckerberg.

Facebook a rémunéré une entreprise pour une campagne visant à dénigrer TikTok

Selon un récent rapport du Washington Post, Mark Zuckerberg ne serait pas du genre à se laisser voler la vedette et voir les téléchargements et la popularité de ses apps diminuer à cause de l'arrivée d'un nouveau concurrent.

Comme le révèle le média américain, quand TikTok a commencé à avoir une gigantesque ampleur aux États-Unis, le groupe Meta a pris la décision de créer un contrat rémunéré avec l'entreprise Targeted Victory.



Derrière cette initiative, on retrouve une volonté de nuire et achever TikTok avec un objectif prioritaire : faire en sorte que les Américains perdent la confiance envers l'application de vidéos courtes et aillent jusqu'à la désinstaller de leur smartphone.

Le rapport explique :

La campagne comprend la publication d'articles d'opinion et de lettres à l'éditeur dans les principaux organes de presse régionaux, la promotion d'histoires douteuses sur les prétendues tendances de TikTok qui proviennent en fait de Facebook, et des efforts pour inciter les journalistes politiques et les politiciens locaux à aider à faire tomber son principal concurrent. Ces tactiques brutales, longtemps courantes dans le monde de la politique, sont devenues de plus en plus visibles dans un secteur technologique où les entreprises se disputent la pertinence culturelle, et ce à un moment où Facebook est sous pression pour reconquérir les jeunes utilisateurs.

Si le montant versé par le groupe Meta n'est pas communiqué, celui-ci doit être énorme, car l'entreprise en charge des critiques sur TikTok était extrêmement déterminée à bien faire son travail. Le rapport mentionne des mails internes récurrents qui expliquaient qu'il fallait "faire passer le message que si Meta est le punching-ball actuel, TikTok est la vraie menace, surtout en tant qu'application étrangère qui est la première à partager des données que les jeunes adolescents utilisent".



Cette campagne était aussi très avantageuse pour Meta puisque ça permettait de détourner les médias des scandales répétitifs sur les problèmes de confidentialité, les journalistes occupés sur les déboires de TikTok, c'est l'assurance d'avoir la tranquillité !



Targeted Victory n'a pas souhaité s'exprimer sur ce contrat passé avec le groupe de Mark Zuckerberg. L'entreprise se décrit comme étant une agence de marketing à service complet qui fournit des résultats optimaux à l'ère numérique. Targeted Victory affirme avoir une "équipe de stratèges de haut niveau" pour proposer des solutions intégrales et des conseils stratégiques sur les affaires publiques, la publicité, la planification des médias, la collecte de fonds et la gestion de la réputation.



