Professeur Layton et le Destin perdu : le jeu arrive sur iOS et Android le 13 juillet

Que les fans du Professeur Layton se réjouissent ! Le studio Level-5 vient d'annoncer un nouveau portage sur mobile de l'un des jeux sortis sur Nintendo DS à l'époque.



En effet, le 13 juillet prochain, les joueurs iOS et Android pourront retrouver le Professeur Layton et le Destin perdu dans un jeu premium.



Déjà le troisième opus provenant de l'ancienne console portable de Nintendo qui pointe le bout de son nez sur nos iPhone. La bande-annonce :

Le Professeur Layton et Luke, reçoivent une lettre leur demandant de l'aide envoyée par...Luke, 10 ans après. Le professeur croyant à une farce de son jeune assistant n'y accordera pas d'importance mais part enquêter une semaine plus tard après la disparition de Bill Hawks, le premier ministre de Londres, dans l'explosion d'une hypothétique machine à remonter le temps. La lettre lui disant de se rendre à une horlogerie, Layton et Luke découvriront une horloge qui les propulsera 10 ans dans le futur.