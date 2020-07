Pub : iOS 14 ajoute une contrainte de plus pour les annonceurs

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

7

C'est un véritable bras de fer que vient d'engager (à nouveau) Apple contre les annonceurs qui suivent à la trace des centaines de millions d'utilisateurs iOS. Si les spécialistes de la publicité préfèrent traquer les gens en toute discrétion, avec iOS 14 cela va devenir très difficile, puisqu'il faudra demander l'autorisation à la personne concernée et c'est loin d'être gagné qu'elle accepte...

Une nouvelle étape dans iOS 14

Après des mesures qui se sont avérées plutôt efficaces comme l'ID tracking publicitaire qui rend anonyme l'utilisateur depuis plusieurs années, Apple va encore plus loin dans iOS 14 en prévenant les utilisateurs qu'ils se font traquer par un annonceur (en dévoilant l'identité de celui-ci).



Depuis qu'elles existent, les publicités personnalisées sont devenues de plus en plus présentes sur le web comme dans les applications. En effet, quand vous visitez une page internet et que vous semblez être intéressé par un produit, vous allez curieusement apercevoir les heures qui suivent des publicités qui vous parleront de ce produit.

Sans surprise, vous savez que vous avez été suivi pendant votre navigation internet. Apple n'a jamais souhaité bloquer ce système qui fait partie (malheureusement) de notre société et qui pourrait condamner de nombreuses entreprises.

Cependant, ce que veut Apple c'est limiter ce suivi et surtout que les utilisateurs soit au courant.



Avec iOS 14, les choses vont changer.

Si un annonceur souhaite traquer un visiteur d’une app il devra d'abord demander l'autorisation à celui-ci via une fenêtre de type pop-up, c'est-à-dire un message qui se met au milieu de l'écran et qui obligera l'utilisateur à répondre "Oui" ou "Non".

Bien évidemment, Apple le sait, quand on demande l'avis aux utilisateurs sur ce sujet, la majorité refuse de se faire traquer par des annonceurs. Et on retrouve d'ailleurs une nouvelle fonction dans Safari sur iOS 14 qui liste les traqueurs sur tous les sites.

Du côté des sociétés spécialisées dans le suivi publicitaire, c'est la panique, elles redoutent déjà l'arrivée d'iOS 14 à la rentrée.

D'après Reuters :

Seize associations de marketing, dont certaines sont soutenues par Facebook Inc et Google, ont reproché à Apple de ne pas avoir adhéré à un système de l'industrie publicitaire pour demander le consentement de l'utilisateur en vertu des règles de confidentialité européennes. Les applications devront désormais demander l'autorisation deux fois, ce qui augmentera le risque que les utilisateurs refuseront, ont fait valoir les associations. Facebook et Google sont les plus grands parmi des milliers d'entreprises qui suivent les consommateurs en ligne pour connaître leurs habitudes et leurs intérêts et leur diffuser des annonces pertinentes.

Pour de nombreuses entreprises, Apple ne s'y prend pas de la bonne manière. En effet, celles-ci voudraient que les utilisateurs aient plus d'informations sur le suivi publicitaire au lieu de demander une autorisation supplémentaire du RGPD.

Les associations sont globalement très mécontentes de cette nouveauté d'iOS 14, selon-elle il y a un gros problème de compatibilité avec les exigences du RGPD, puisque la pop-up d'Apple ne permettrait pas d'avoir une opinion éclairée de l'utilisateur.



Pierre-Emmanuel Cros qui est Managing Partner du groupe IPG Mediabrands France a expliqué :

Devoir récolter par deux fois le consentement d'un utilisateur pour lui envoyer de la publicité ciblée est catastrophique d'un point de vue expérience utilisateur. Il est important de laisser la main aux éditeurs dans la relation aux mobinautes. C'est-à-dire leur permettre d'expliquer ce qu'ils pourront apporter comme valeur ajoutée en échange du consentement au tracking.

Les sociétés marketing demandent à Apple de revenir sur cette décision, puisque l'impact serait négatif sur leur profession. Surtout que si cela fonctionne bien sur iOS 14, il y a de fortes chances que Apple étende cela à macOS dans un avenir proche !

Plusieurs entreprises européennes ont écrit un courrier pour Apple, le voici : PDF.