Le firmware 14 de la Nintendo Switch ajoute enfin les dossiers pour les jeux

Il y a 1 heure

Consoles

Pierre Domenach

Bonne nouvelle pour les joueurs de Nintendo Switch, la console qui vient de fêter ses 5 ans (le 3 mars dernier) a reçu une nouvelle version logicielle qui ajoute une fonction très demandée. En effet, le firmware 14.0.0 permet enfin de ranger et classer ses jeux par dossier, chose que les précédentes consoles de la marque comme la 3DS ou la Wii U proposaient pourtant déjà.

Téléchargez le firmware 14.0.0 dès maintenant sur Switch

Bien que la Switch soit l'une des consoles les plus vendues, les fans n'ont pas été tendre à l'égard de Nintendo sur certains points de personnalisation. Notamment, les clients ont été déçus de voir que les thèmes et les dossiers qui ont rendu la Nintendo 3DS si appréciée n'étaient pas présents lors du lancement de la Switch. Seul un thème noir ou blanc est disponible à date, et les joueurs les plus actifs devaient auparavant passer au crible une longue liste de jeux pour trouver celui qu'ils recherchaient.

Nintendo a donc tout de même décidé de donner à ses clients une partie de ce qu'ils réclament, comme l'explique un récent tweet.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including a new feature to create groups for software on the console.



More information: https://t.co/RuNTfgEKBl pic.twitter.com/UFiwuOc1fw — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 22, 2022



Les possesseurs de la Switch (mais aussi de la Switch Lite ou Switch OLED) peuvent désormais classer leurs jeux dans des dossiers - ici appelés "groupes" - en choisissant l'ordre d'affichage et un nom. Les joueurs peuvent créer jusqu'à 200 groupes, avec jusqu'à 100 titres par groupe. Les utilisateurs doivent mettre à jour le logiciel de leur console à la version 14.0.0 avant de pouvoir utiliser la nouveauté. En allant dans la liste "Tous les logiciels" à l'extrême droite du menu ACCUEIL, les utilisateurs peuvent appuyer sur la touche "L" pour afficher et créer de nouveaux groupes.



On ne sait pas encore si les thèmes bien aimés de la 3DS seront prochainement intégrés au système, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant lorsque ce sera le cas.