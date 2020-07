Toro et ses amis sortent un match-3 sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Toro et ses amis: Onsen Town est arrivé comme prévu sur App Store et Play Store, après quelques semaines de présence à la rubrique précommande.



Concurrent des Candy Crush, il s'agit d'un match-3 avec un soupçon d'aventure signé ForwardWorks au Japon et qui nous arrive dans 100 pays grâce à PiG Corporation.

Vous arrivez dans un bus touristique pour découvrir que les rues sont désertes, la vie est partie et la ville autrefois lumineuse est maintenant désolée et solitaire ... Vous voyez Toro au panneau de la ville brisée. Il vous fait savoir pourquoi il est également à Amatsu-Sora

Toro and Friends sont de sortie sur mobiles

Toro and Friends: Onsen Town se présente comme un casse-tête de type match-3 avec en vedette le petit Toro de Sony. Apparu à plusieurs reprises sur PlayStation, Toro est surtout connu au Japon.



Enfin traduit en anglais (et pourquoi pas bientôt en français), Toro et ses amis doivent résoudre des centaines de puzzles avec des fruits à aligner par couleur pour les éliminer. Plus vous ferez de "matchs" en même temps, plus vous aurez de boosts qui se traduiront par des scores plus élevés et des effets visuels sympathiques à l'écran.



En outre, pour se démarquer, Toro propose quelques mini-jeux additionnels qui permettent de s'amuser avec Toro donc mais aussi Sora, Kuro, Jun, Pierre et autre Ricky. On pourra discuter, leur apprendre des mots et même décorer le village.



Pas de révolution du genre mais un bon petit free-to-play à découvrir sur iPhone, iPad et Android.



Edit : le jeu semble avoir été retiré par les développeurs, peut-être un bug de dernière minute. Nous mettrons l’article à jour.



