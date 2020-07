iOS 14 bêta 2 est proposé aux développeurs

Deux semaines se sont déjà écoulées, et Apple propose déjà la seconde bêta d'iOS 14, toujours destinée aux développeurs. Pour l'instant, la bêta n'est pas encore ouverte au public, Apple doit privilégier une meilleure stabilité avant d'ouvrir les vannes et que des millions de personnes téléchargent la bêta. Idem pour iPadOS 14.

Nouvelle mise à jour pour iOS 14

Si vous êtes développeur, vous pouvez dès maintenant installer la bêta 2 d'iOS 14. Pour cela, il vous faudra aller dans les Réglages de votre iPhone, puis dans Général vous trouverez "Mise à jour logicielle". Si vous voulez l’installer sans être développeur, notre tutoriel pourrait vous aider.

Les nouveautés d’iOS 14 bêta 2

Pour l'instant, la nouvelle mise à jour propose quelques correctifs et améliorations de performance. Nous n'avons pas encore vu de nouveautés flagrantes lors des premières minutes d'utilisation. Rappelons qu’iOS 14 avait apporté 200 nouveautés dont les widgets sur l’accueil, la bibliothèque d’apps, les appels en bannière et bien d’autres nouveautés et astuces qu’on a déjà largement écumées.



Pour information, la version finale d'iOS 14 et d'iPadOS 14 sera proposée vers la mi-septembre. Apple devrait communiquer une date précise lors de la future keynote des iPhone 12.