Le MacBook Pro 13 2020 est en promo !

Il y a 3 heures

Alban Martin

3

Si vous vouliez acheter le dernier MacBook Pro 13,3 pouces version 2020 de chez Apple, sachez qu'il est actuellement en promotion sur Amazon. C'est donc une première pour le tout dernier ordinateur portable de la firme qui mise sur quelques atouts.

Le MacBook Pro 13 pouces 2020 est moins cher

Dévoilé début avril, le nouveau MacBook Pro 13 pouces propose des processeurs plus puissants et un stockage doublé pour le même prix que l'édition 2019. Et c'est encore mieux avec la réduction du jour !

En effet, le dernier MacBook Pro 13" est proposé avec des processeurs Intel de 10e génération. Et pour la promotion, Amazon a choisi le haut de gamme avec une puce Core i5 quadricœur à 2 GHz, 16 Go de RAM et 512 Go d'espace disque sur SSD. Côté connectivité le MacBook Pro 2020 dispose de quatre ports Thunderbolt (USB-C), du Bluetooth 5.0 et du Wifi 5.



Parmi les plus du MacBook Pro, on peut citer la nouvelle Touch Bar avec Touch ID, le nouveau clavier ciseaux plus endurant, d'un nouveau trackpad encore plus grand, l'écran Retina avec technologie True Tone ou encore des performances en hausse de 80% par rapport à la génération précédente.



Le tout tourne sous macOS Catalina et affiche 10 heures d'autonomie. Voici les dimensions de l'appareil :

Hauteur : 1,56 cm

Largeur : 30,41 cm

Épaisseur : 21,24 cm

Poids : 1,4kg



Le MacBook Pro 13 pouces 2020 est vendu 1919€ au lieu de 2129€.