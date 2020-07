EufyCam Pro 2 : la nouvelle caméra 2K d'Anker avec HomeKit et autonomie d'un an

Il y a 2 heures

Alban Martin

La marque Anker qui produit la gamme Eufy vient de sortir une nouvelle caméra connectée, la Eufycam Pro 2, compatible HomeKit et notamment avec la fonctionnalité tant attendue "HomeKit Secure Video". Après avoir mis à jour ses accessoires Eufycam 2 et Eufycam 2C, voilà le haut de gamme avec la Eufycam Pro 2.

Nouvelle caméra 2K chez Eufy avec vision nocturne en couleurs

Les nouvelles caméras de Eufy proposent des atouts intéressants avec l'enregistrement 2K (contre 1080p pour les autres modèles du catalogue), le stockage gratuit en local, une autonomie d'un an pour la batterie intégré, la vision nocturne en couleur, la détection de personne et la compatibilité avec HomeKit et HomeKit Secure Video. Sans oublier le support des assistants Google et Alexa.



Bien que les fonctionnalités de tête d'affiche soient HomeKit et la durée de vie de la batterie, la eufyCam 2 Pro est très intéressante pour la vision nocturne infrarouge et couleur, l'audio bidirectionnel et de la détection de personnes.



Alors que la vision nocturne infrarouge standard peut laisser de côté des détails clés, comme la couleur du véhicule ou la description exacte des vêtements des intrus, la vision nocturne couleur rend tout clair comme en plein jour. Cela peut être crucial si vous avez une effraction ou si vous avez besoin d'images d'un accident qui s'est produit près de chez vous. Pratique, surtout que la qualité passe à 2K, alors que la plupart des caméras sont bloquées à 720p ou 1080p.



Dernier gros plus, la eufyCam 2 Pro dispose d'une fonction de stockage local via sa station de base, ce qui élimine la nécessité de payer des frais d'abonnement pour stocker vos enregistrements dans le cloud.

HomeKit Secure Video

Enfin, et pour rappel, la compatibilité avec HomeKit Secure Video permet à l'utilisateur de conserver les enregistrements pendant 10 jours, sans surcoût, et avec une confidentialité des données garantie par Apple. En revanche, un abonnement 200 Go minimum est nécessaire.



En attendant sa sortie en France, il y a toujours l'EufyCam 2C en version solo à 99,99€ sur Amazon.



Télécharger l'app gratuite Eufy Security