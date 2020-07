Des paiements Apple Pay via QR Code dans iOS 14

Apple a publié hier soir la deuxième version bêta développeur d'iOS 14 avec quelques petits changements. Parmi les corrections et les retouches, 9to5Mac a trouvé une fonctionnalité cachée dans l'application Wallet pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements avec des codes QR à l'aide d'Apple Pay.

Des QR Code pour payer avec Apple Pay

Les références trouvées dans le code iOS 14 révèlent qu'Apple travaille sur une nouvelle méthode pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements avec Apple Pay en scannant un QR Code ou un code-barres traditionnel avec l'appareil photo de l'iPhone.



Nos confrères ont réussi à activer cette fonctionnalité cachée dans iOS 14 bêta 2, et bien qu'elle ne fonctionne toujours pas, on y voit une image montrant comment cela fonctionnera. Les utilisateurs pointeront la caméra de l'iPhone vers un code QR ou un code-barres pour régler leurs factures et autres avec une carte enregistrée via Apple Pay.



L'inverse fonctionnerait également, les utilisateurs tenant l'iPhone avec un QR Code à l’écran issu de Wallet pourraient passer devant un scanner en magasin. De même, le code suggère qu’il y aura une sorte d'interaction avec des applications tierces, car ce code a été trouvé dans une API publique du système.



Apple n'a pas dévoilé cette fonctionnalité lors de la WWDC 2020, et elle n'est pas encore terminée, il est donc difficile de savoir quand elle sortira pour les utilisateurs. Elle n’était d’ailleurs pas présente dans la première version bêta d’iOS 14 publiée le mois dernier.



iOS 14 devrait être rendu public plus tard cette année, avec une version bêta publique à venir ce mois-ci et une sortie d’ici fin septembre.



