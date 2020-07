Wave Redux : le successeur du jeu Wave Wave est là

Les plus anciens d'entre vous se rappellent certainement des débuts de l'App Store, qui n'accueillait alors pas autant de jeux et d'applications. Chaque sortie provenant d'un studio était un petit évènement, avec la promesse d'un nouveau carton addictif.



Parmi eux, un certain Wave Wave, sorti en 2014 et qui mettait les réflexes du joueur à rude épreuve : ces derniers guidaient un point qui devait alors évoluer au sein de vagues géométriques.



Le but ? Éviter tous les obstacles... Ce dernier a d'ailleurs rejoint la sélection GameClub qui fait revivre d'anciens jeux en les remettant au goût du jour. Mais, encore mieux, son digne successeur est là : Wave Redux (v1.0.0, 34 Mo, iOS 13.0) !



Sa bande-annonce :

Wave Redux vous emmène dans les vagues

Plongez dans un superbe univers de relaxation géométrique avec Wave Redux, le digne successeur spirituel de Wave Wave, le célèbre jeu twitch de 2014.



La vague est de retour et elle est plus addictive que jamais.

Jusqu’où pourrez-vous aller ?

Dans cette nouvelle version, Wave Redux proposera alors un mode Relax et un mode Intense pour combler les joueurs à la recherche d'apaisement ou de véritables défis.



Le jeu est disponible gratuitement sur l'App Store !

