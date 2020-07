Fire TV : YouTube Kids est disponible

Amazon vient de conclure un accord avec Google pour proposer la nouvelle application "YouTube Kids" aux utilisateurs de la Fire TV. Cet accord est une continuité du premier qui consistait à proposer YouTube aux utilisateurs du boitier d'Amazon. Initialement l'application devait être disponible l'année dernière, mais Google a eu un petit retard...

Une raison de plus pour acheter la Fire TV

YouTube Kids c'est YouTube, mais pour les enfants !

Avec cette version, les parents n'ont plus à se soucier que leurs enfants tombent sur des vidéos qui ne sont pas appropriées à leur âge. YouTube Kids détermine les contenus qui sont pour les enfants et ceux qui ne le sont pas.

Il est possible également de créer des profils pour définir un âge. Puisque bien sûr, les enfants de 3 ans et ceux de 8 ans ne s'intéresseront pas aux mêmes programmes.

Amazon a annoncé il y a quelques heures que le déploiement de YouTube Kids était en cours et que tous les possesseurs de la Fire TV vont prochainement y avoir accès (au plus tard demain).

Si vous n'avez pas la Fire TV, l'application est disponible depuis le printemps sur l'App Store de l'Apple TV. Elle est gratuite.



La Fire TV est disponible sur Amazon pour seulement 39,99€ et la livraison offerte pour les abonnés Prime.

Si vous avez un téléviseur 4K, vous avez également une Fire TV optimisée pour l'Ultra HD, elle est disponible à 59,99€. Des prix largement raisonnables quand on compare avec ceux d'Apple !



