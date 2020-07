Google Maps teste les feux rouges sur Android

Il y a 28 min

Alban Martin

4

Google est en train de tester une fonctionnalité demandée par les utilisateurs de Maps : les feux tricolores. En effet, le service de cartographie propose à certains conducteurs l'affichage des feux rouges, comme ce qu'on trouve déjà sur Apple Plans depuis iOS 13.

Google Maps affiche les feux de circulation



SI Google Maps est toujours le numéro un de la cartographie et du guidage GPS grâce à des cartes complètes, les embouteillages, les points d'intérêts, le partage de position ou encore les calculs à pied, en vélo ou en transports, les feux tricolores manquent encore à l'appel.



Un lecteur de nos confrères américains Droid Life a remarqué que son app Google Maps affichait désormais un indicateur de feux tricolores à certaines intersections. On peut ainsi visualiser qu'il y a un feu rouge à tel ou tel endroit, peu importe qu'il s'agisse du mode carte ou navigation.

© Droid Life



Par contre, pas de magie ici, les feux rouges sont statiques, ils ne représentent pas l'état lumineux en temps réel. On se demande même si ce serait possible que Google ait accès à ce genre d'informations.



Si vous avez un Android, sachez que la dernière version publique 10.44.3 de Google Maps propose cette nouveauté à certains utilisateurs, mais il faut avoir de la chance. Les développeurs font toujours appel à l'A/B Testing pour réaliser des tests ponctuels en condition réelle.



Côté iPhone, on rappellera donc qu'Apple propose cette fonction ainsi que les panneaux stop depuis l'an dernier, en tout cas aux USA.

Télécharger l'app gratuite Google Maps