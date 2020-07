Le joli shooter Willy Jetman est de sortie sur iOS et Android

Medhi Naitmazi

Willy Jetman: Galaxy of heroes vient de débarquer sur la planète mobile, iPhone et Android en tête. Il s'agit du portage d'un excellent Metroidvania qui a fait les beaux jours sur PC, Mac, PS4 et Nintendo Switch en janvier dernier.



Regardez la vidéo de ce jeu développé par le studio espagnol Last Chicken Games et édité par Badland Publishing :

Willy Jetman : un Metroidvania plein d'action sur mobile

Willy Jetman se présente comme un jeu de tir d'arcade inspiré des classiques sur console des années 90. Il nous rappelle ainsi un mélange entre Earthworm Jim et Castlevania, de la plateforme et de l'action à gogo.



Voici le synopsis :

Dans l'orbite de la planète Gravos, il y a eu un terrible accident qui a provoqué une catastrophe environnementale, remplissant la planète de déchets spatiaux. Willy est un balayeur de rue dont la mission sera de ramasser les ordures et de les amener dans les centres de recyclage face à d'innombrables ennemis, mais il découvrira bientôt que son destin est loin d'être ordinaire...

Vous voilà dans la peau de Willy à qui l'on ne prédisait pas une carrière de héros. Pourtant, il va devoir faire des merveilles dans ce jeu détonnant à plus d'un titre. Avec une jolie plastique en pixel-art , Willy Jetman n'a rien d'un "pauvre" jeu 16-bits puisqu'ici les développeurs nous offrent des décors travaillés et des effets splendides tout au long de l’aventure. Rien que le lance-flamme vaut le coup d'oeil.



Dans le dernier jeu de Last Chicken Games, il faut être alerte, vif et précis. Alternant les phases d’exploration et de tir, le titre indé ne vous laisse que très peu de répit sous peine de périr rapidement. D'ailleurs, une composante RPG intéressante permet de faire progresser votre personnage et d'acheter de nouvelles armes pour faire face à la vermine de l’espace qui est à la fois nombreuse et musclée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Willy ne compte pas ses balles.



A part sa qualité graphique indéniable, Willy Jetman peut se targuer d'une une bande-son entraînante et très 90s, ainsi que d'un gameplay soigné avec des contrôles simples et précis. Mais attention, la difficulté du jeu est en rapport avec son époque d'inspiration, à savoir qu'il faudra s'y reprendre à plusieurs fois pour passer certains niveaux. Là encore, il s'agit d'un hommage aux jeux qui sortaient il y a plus de 20 ans sur SNES et autre Megadrive.



Voilà donc le jeu du jour, surtout pour les fans de jeux d'arcade. Mis au goût du jour, Willy Jetman est à savourer désormais sur iPhone, iPad et Android.



Notre avis sur "Willy Jetman"

La note 4,5 / 5





PS : si vous avez un compte Steam pour PC ou Mac, vous pouvez aussi tester Willy Jetman gratuitement avec la nouvelle démo lancée sur Steam.

