Tim Cook deuxième PDG américain le mieux payé en 2019

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Comme tous les ans, nos confrères de Bloomberg publient un classement des dirigeants américains les mieux rémunérés.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que Tim Cook n'est pas à plaindre puisque ce dernier se classe à la deuxième place en 2019, malgré son salaire relativement faible.



Car oui, l'homme de la Pomme se rémunère principalement grâce aux primes et ses actions au sein de l'entreprise.

Tim Cook, deuxième PDG le mieux payé aux États-Unis

De façon annuelle, Bloomberg publie donc son classement des dirigeants américains les mieux payés sur l'année. Cette année, c'est le célèbre fondateur de Tesla, Elon Musk, qui a pris la première place avec 595,3 millions de dollars, soit plus de quatre fois le deuxième revenu le plus élevé.



C'est d'ailleurs Tim Cook qui se pose sur la deuxième marche, affichant des revenus à hauteur de 133,7 millions de dollars : 3 millions de dollars de salaire, 7,7 millions de dollars provenant de primes et 122,2 millions de dollars grâce aux actions.



Le PDG de Charter, Tom Rutledge, est arrivé en troisième position, pas très loin de Cook avec 116 millions de dollars.



