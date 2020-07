Light the Sea : un jeu de lancer sous-marin en approche sur iOS

Guillaume Gabriel

Sur nos mobiles, le jeu de lancer a été popularisé avec l'arrivée d'un certain Angry Birds, carton total de la part de Rovio, dans lequel nous devions propulser des oiseaux sur des bâtisses afin d'éliminer leurs occupants, les cochons verts.



Si le synopsis ne donne pas très envie, le jeu a eu le droit à un succès mondial, rapportant des millions à ses créateurs.



Depuis cette belle histoire, d'autres développeurs et studios ont tenté le coup, avec plus ou moins de réussite... Prochainement, un nouvel acteur va tenter sa chance : le jeu Light the Sea. La bande-annonce :

Light the Sea sortira le 18 juillet sur l'App Store

J'ai toujours adoré les jeux de lancer sur mobiles, notamment grâce à l'écran tactile qui donne un côté réel à la chose. La saga Andry Birds, ou du moins les premiers opus, ont longtemps accompagné mes moments de pause et mes trajets dans les transports en commun.



Très prochainement, un nouvel arrivant va rejoindre l'App Store : développé par Petr Pucek alias KetchiGames, il se nomme Light the Sea et nous mettra dans la "peau" d'un plancton bioluminescent.



Car oui, dans un jeu qui se servira du côté relaxant de l'océan, nous aurons pour but de sauver des bébés tortues marines tout en évitant les pièges et les ennemis.



Très prometteur, le jeu sortira le 18 juillet prochain sans que l'on sache son prix.