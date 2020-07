PlayStation 5 : une version noire et rouge à venir ?

Guillaume Gabriel

Le mois dernier, nous avons pu enfin mettre un "visage" sur la future console de salon de Sony, la PlayStation 5, qui devrait être commercialisée en cette fin d'année.



Arborant un look blanc et noir, avec des lumières bleues, le constructeur a évoqué l'arrivée future d'autres coloris et versions exclusives.



Alors qu'un concept d'une PS5 noire et bleue a récemment vu le jour, c'est un nouveau coloris qui vient d'apparaître sur le net, au travers d'une publicité.

Sony commercialiserait une version noir et rouge de sa console

Pour le moment, aucun autre coloris n'a été officialité par Sony, mais on imagine que cela sera fait au moment de la divulgation de la date de sortie et des différents tarifs.



Pourtant, un employé d'une chaine de magasins multimédia a reçu une publicité surprenant provenant da direction, s'adressant aux professionnels.



Sur la brochure, on peut y voir une formule d'avantages pour les entreprises, avec plusieurs produits Sony mis en avant, dont une PlayStation 5.



Seulement, cette dernière adopte du noir en couleur principale et du rouge... Est-ce réellement un modèle à venir, dont l'entreprise a eu écho avant l'heure ? Ou simplement une adaptation du graphiste pour correspondre aux couleurs de la publicité ?



Réponse dans les prochaines semaines...



