iPhone 12 : Des analystes prédisent une annonce en septembre et une sortie en octobre

Il y a 4 heures

Julien Russo

3

Dans l'actualité Apple, la plus grande question de cette année aura été "L'iPhone 12 va-t-il être commercialisé dans le calendrier habituel ?". Avec le Covid-19 qui a causé la fermeture de nombreuses usines en début d'année et qui a perturbé les fournisseurs, l'avenir de cette future génération d'iPhone reste toujours une incertitude.

Les analystes restent optimistes

Nous attendons tous impatiemment les iPhone 12 qui devraient être annoncés dans un nouvel Apple Event à la rentrée. Avec toutes les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois, vous êtes nombreux à espérer que la commercialisation ne soit pas repoussée.

D'après les analystes de Wedbush, l'organisation chez Apple sera assez similaire à ce qu'on a connu dans les précédentes années. En effet, d'après eux il faut s'attendre à une présentation pour le mois de septembre avant la mise en ligne d'iOS 14 et des autres OS. Concernant la commercialisation, les précommandes pourraient être lancées fin septembre, mais la disponibilité ne sera qu'à partir d'octobre.

Le rapport explique :

La chaîne d'approvisionnement qui revient à la normalisation avant les attentes a été impressionnante et remet finalement Cook & Co. aux commandes pour lancer ce cycle 5G dans son délai typique de la mi-fin septembre avec les smartphones sur les étagères / le site Web début octobre .

Est-ce que tous les modèles d'iPhone 12 vont être disponibles à partir d'octobre ? Difficile à dire... On sait que d'autres rumeurs affirmaient que ce serait uniquement l'iPhone 6,7 pouces qui sera un peu en retard par rapport aux autres.

Les analystes de Wedbush voient également la Chine comme un pays particulièrement demandeur des iPhone avec les modems 5G.

Ils expliquent :

La Chine reste un ingrédient clé de la recette du succès d'Apple, car nous estimons qu'environ 20% des mises à niveau d'iPhone proviendront de ce pays au cours de l'année à venir. Nous pensons que Chine à elle seule, entre 60 millions et 70 millions d'iPhones sont dans la fenêtre d'une opportunité de mise à niveau au cours de la prochaine année, Apple allant agressivement à tous les niveaux de prix (SE, iPhone 12) pour cimenter sa base installée malgré les pressions concurrentielles des acteurs nationaux.

On espère que Apple aura prévu le stock à la rentrée, puisque la demande devrait être particulièrement élevé si on en croit les récents retours de consommateurs qui désirent renouveler leur smartphone pour bénéficier de l'intégration 5G.



Via