iPhone 12 : une batterie inférieure à celle de l'iPhone 11 ?

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

4

Après avoir appris que la boite de l'iPhone 12 ne contiendrait très certainement pas de chargeur ni d'écouteurs, c'est une autre mauvaise nouvelle qui pointerait le bout de son nez.



En effet, selon nos confrères de MySmartPrice, Apple pourrait utiliser trois nouvelles batteries pour sa future gamme avec une capacité moins importante que l'iPhone 11.

La batterie de l'iPhone 12 avec une capacité moins importante ?

En effet, le site web a répété des certifications pour trois nouvelles batteries Apple qui pourraient venir se greffer dans les nouveaux smartphones de la Pomme.



Les batteries sont identifiées par les numéros de modèle A2471, A2431 et A2466 :

Apple ‌iPhone 12‌ (5,4 pouces) - A2471 - 2 227 mAh

Apple ‌iPhone 12‌ Max (6,1 pouces) - A2431 - 2 775 mAh

Apple ‌iPhone 12‌ Pro (6,1 pouces) - A2431 - 2 775 mAh

Apple ‌iPhone 12‌ Pro Max (6,7 pouces) - A2466 - 3 687 mAh

Les capacités seraient donc réduites, notamment à cause d'une réduction de la taille, 50% plus petit et plus fin que le même composant dans les iPhones précédents.



Reste désormais à savoir si cela se vérifie réellement...



Source