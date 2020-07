Railway Canyon : le nouveau Pipe Mania est de sortie sur iOS

Medhi Naitmazi

Les fans du casse-tête Pipe Mania sorti dans les années 90 pourraient retrouver un peu de nostlagie avec le nouveau jeu de Crevasse. Alors qu'il y a trente ans on reliait des tuyaux pour faire fonctionner le courant, Railway Canyon propose le même type de puzzle mais dans un univers far-west qui n'est pas pour nous déplaire.



Railway Canyon : sortie du jeu de puzzle le 13 juillet

Basé sur le même principe que le pionnier du genre, Railway Canyon reprend en partie le gameplay mais pour faire passer une locomotive d'un point A à un point B. Si le genre "puzzle" est fort bien représenté sur App Store et sur Play Store, de nouveaux titres débarquent chaque semaine avec souvent un petit truc en plus.



Railway Canyon, lui, propose de reconstituer différentes parties d'une voie ferrée afin de créer un passage sûr pour le train. Côté réalisation, le casse-tête relaxant offre 32 niveaux différents à jouer, tous dessinés à la main, dans un univers far-west en 3D joliment modélisé. Les développeurs ont tout fait pour simplifier la prise en main, ce qui permet à tout le monde de s'amuser.



De plus, la création du studio Crevasse et publié par Tepes Ovidiu n'est affiché qu'à 1,49€. Un prix mini pour un bon petit jeu qui ne contient ni pub ni achat supplémentaire.



Télécharger le jeu Railway Canyon