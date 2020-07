MacBook Pro : Face à la forte demande, Apple augmente les commandes

Victimes de leurs succès, les nouveaux MacBook Pro rencontrent une forte demande qui oblige Apple à augmenter ses commandes auprès des fournisseurs. Cela fait suite au télétravail qui est encore très populaire dans de nombreux pays où le Covid-19 ne cesse de circuler.

Meilleur processeur, meilleure carte graphique, les bords plus fins... Le MacBook Pro 16 pouces était déjà un succès avant d'être commercialisé. Après plusieurs mois de disponibilité, les commandes se sont accélérées au point où la demande est tellement importante que Apple a été obligé de passer des commandes plus conséquentes auprès de ses fournisseurs.

Selon rapport un rapport de DigiTimes :

Il n'est pas certain de la vigueur de la demande restante pour les ordinateurs portables au deuxième semestre 2020, mais des sources de la chaîne d'approvisionnement ont affirmé qu'Apple devrait augmenter ses nouvelles commandes de MacBook Pro à la fin du troisième trimestre 2020. Les fournisseurs taïwanais de PCB s'attendent également à de fortes expéditions vers les secteurs des ordinateurs portables et des serveurs au troisième trimestre. Le fabricant de mémoire Nanya Technology prévoit également une augmentation des revenus générés par le secteur des serveurs.

Les expéditions devraient exploser d'ici la fin du troisième trimestre de 2020. On prédit même qu'elles seront en hausse de 20% par rapport au précédent trimestre. Le nouveau MacBook Pro séduit et arrive à capter l'attention des consommateurs lors du choix final.

Du côté de l'analyste Ming-Chi Kuo on rejoint exactement la même vision de la demande actuelle du MacBook Pro. En effet selon lui :

Les livraisons de MacBook d'Apple en 2020 sont meilleures que prévu en raison de l'augmentation de la demande de MacBook Air et de la croissance du nombre de personnes travaillant à domicile et que l'offre de MacBook a donc été restreinte. On estime que les expéditions se situent entre 16 et 17 millions d'unités, contre 14,5 à 15,5 millions en 2019. Une augmentation significative des commandes pour les T2 et 3 de cette année est également signalée.