Pourquoi Apple déconseille le cache sur la webcam des MacBook

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Sur Internet ou en boutique, il est possible d'acheter ce que l'on appelle des "caches webcam" qui, comme son nom l'indique, vient se positionner devant la caméra d'un ordinateur.



Le but ? Rassurer les utilisateurs face à des piratages de plus en plus nombreux, permettant notamment de prendre accès de la webcam à distance et d'espionner les personnes à leur insu.



Seulement, Apple a récemment publié un billet dans lequel il explique pourquoi il déconseille ces fameux caches sur les MacBook.

Apple veut éviter l'utilisation des caches sur la webcam

Nombreuses sont les personnes à avoir cédé à l'achat d'un cache pour faire face à la paranoïa du piratage de la webcam... D'autres n'ont pas attendu de passer à la caisse pour se protéger en mettant un morceau de scotch sur la caméra et régler le problème.



Bien que la pratique soit courante, même chez des personnalités, Apple semble être contre la pratique pour une raison très simple :

Si vous fermez votre ordinateur portable Mac avec un cache installé sur la webcam, vous risquez d’endommager votre écran car l’espace entre l’écran et le clavier est conçu avec des tolérances très strictes.

Également, le capteur de lumière ambiante prendrait un coup en utilisant un cache, ce qui se répercuterait par de mauvais fonctionnements.



Si jamais vous souhaitez tout de même utiliser un scotch, Apple préconise une épaisseur de 0,1 mm.



