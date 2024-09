Apple aurait démarré le développement du MacBook Pro M4

Dans une séance de questions-réponses sur l'Apple Car, Mark Gurman de Bloomberg a expliqué qu'Apple avait prévu une puce équivalente à quatre M2 Ultra combinées pour la voiture électrique. Il a également parlé d'un système "safetyOS" gérant la partie sécurité du véhicule. Mais le plus intéressant, c'est que notre confrère a également abordé la prochaine génération de puce M4. Le premier Mac à en profiter serait le MacBook Pro.

Une puce prévue pour fin 2024 - début 2025

L'histoire des puces Apple est récente sur Mac avec la M1 qui a été introduite en novembre 2020, suivie de la puce M2 en juin 2022 et de la puce M3 vers la fin du mois d'octobre 2023. À chaque fois, il y a eu environ dix-huit mois d'écart. En suivant cette logique, la M4 devrait être commercialisée au cours début 2025, voire fin 2024 si Apple a besoin de relancer les ventes à ce moment-là.

Reste que la puce M3 n'a pas encore terminée sa transition. À date, Apple propose le MacBook Pro avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max, l'iMac M3 et le MacBook Air M3. Les autres sont toujours sur la puce M2, à savoir le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro. Il faudra donc que ces derniers soient mis à jour avant la sortie d'une puce M4.

L'état des lieux des puces de Mac

Puce actuelle Date de sortie Prochaine puce Sortie prévue MacBook Air 13 pouces M3 Mars 2024 M4 2025 MacBook Air 15 pouces M3 Mars 2024 M4 2025 MacBook Pro 14 pouces M3/M3 Pro/M3 Max Octobre 2023 M4/M4 Pro/M4 Max Fin 2024/2025 MacBook Pro 16 pouces M3 Pro/M3 Max Octobre 2023 M4 Pro/M4 Max Fin 2024/2025 iMac M3 Octobre 2023 M4 2025 Mac Studio M2 Max/M2 Ultra Juin 2023 M3 Max/M3 Ultra 2024 Mac Pro M2 Ultra Juin 2023 M3 Ultra 2024 Mac mini M2/M2 Pro Janvier 2023 M3/M3 Pro 2024

Une puce en 3 nm

Comme à son habitude, Apple s'appuiera sur TSMC pour produire ses puces M4. Comme nous savons que le passage à un processus de 2 nm n'interviendra pas avant le courant de l'année 2025, il y a fort à parier que la M4 reste sur une finesse de 3 nm, comme la puce M3. Cependant, la puce M4 sera probablement fabriquée avec une version améliorée du processus 3nm de TSMC afin d'améliorer les performances et l'efficacité énergétique.



Parmi les nouveautés attendues, il se murmure que la puce M4 sera dotée d'un moteur neuronal amélioré avec beaucoup plus de cœurs pour les tâches d'intelligence artificielle. L'IA sera d'ailleurs au coeur d'iOS 18 dès juin prochain.