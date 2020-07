Spotify : Lancement des classements de podcasts

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Les utilisateurs des plateformes de streaming sont de plus en plus demandeurs de podcasts. Spotify comme nombreux de ses concurrents l'ont compris et n'hésitent plus à investir à coup de millions de dollars pour obtenir des contenus exclusifs qui feront la différence. Spotify propose aujourd'hui une meilleure intégration des podcasts ce qui vous fera découvrir au passage de nouveaux contenus !

Les podcasts prennent une place plus importante

Chez Spotify la musique comptera toujours en premier, cependant l'application a toujours eu un coup de coeur pour les podcasts, ça tombe bien les utilisateurs aussi !

Comme la demande est toujours plus importante, Spotify a décidé de mettre en avant les podcasts sous forme de classements. Vous allez bientôt pouvoir retrouver le classement des podcasts musical, sportif, d'actualité...

Un peu le même concept que les classements qu'on retrouve sur l'App Store. Cela fonctionnera à base de popularité, le podcast qui recueillera le plus de lecture se placera en tête du classement.

Malheureusement la nouveauté n'est pas encore disponible en France, mais pas d'inquiétude elle devrait l'être prochainement. Pour l'instant, seuls les Américains, Anglais, Mexicains, Brésiliens, Suédois, Australiens et Allemands ont accès à cette nouveauté.

Grâce à ce nouveau système de classement, vous pourrez facilement trouver de nouveaux podcasts et voir ceux qui rencontrent du succès. En plus du classement par popularité, Spotify va aussi proposer un classement via des algorithmes pour mettre en avant les nouveaux podcasts qui valent le coup d'être découvert par les abonnés.

S'il y a des nouveautés côté utilisateur, c'est aussi le cas du côté des créateurs de contenus. Les nombreuses personnes derrière les podcasts Spotify auront une notification quand leur podcast s'affiche dans un classement. Cela donnera une motivation et un objectif à atteindre !



Télécharger l'app gratuite Spotify